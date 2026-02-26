Banxico prevé OPI de Banamex hasta 2027: detalles oficiales

Además, dio a conocer que para la compra de acciones que se anunció recientemente, no se requiere el aval de las autoridades financieras, debido a que son participaciones menores.

"Dado que no se prevén ventas adicionales durante lo que resta de este año, pudiera esperarse que la oferta pública inicial por el resto de las acciones, se dé lo más pronto en 2027", dijo la gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja.

Declaraciones de Victoria Rodríguez Ceja sobre Banamex

Lo anterior, ampliará la base de inversionistas, afirmó durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que la presencia de inversores institucionales en esta operación es una señal de confianza en el futuro de toda la institución.

También, añadió, hacia el sistema financiero mexicano y en el potencial de crecimiento de México.

Rodríguez Ceja estableció que si bien Banamex es un banco sistémico importante, ese tipo de operaciones, no tienen ningún impacto desde el punto de vista de estabilidad financiera y del sistema de pagos.

Incluso, recordó que cuando comenzó la venta por parte de Citi, el hecho de tener dos bancos sistémicos, representa un aumento en la competencia bancaria en beneficio de los usuarios y clientes.

Recordó que en septiembre pasado, se anunció la adquisición del 25% por parte de un empresario mexicano.

Ahora se suma el reciente por un 24% adicional, por parte de distintos inversionistas con participaciones limitadas a un máximo de 4.9%, de ahí que no será necesario que Banxico de luz verde.