Banxico sorprende con recorte a la tasa

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) sorprendió y recortó la tasa de interés referencial 25 puntos base para pasar de 7% a 6.75%, en una decisión por mayoría de sus miembros.

Es la primera disminución que hace en lo que va de 2026, de dos bajas que esperan los analistas para este año.

De acuerdo con el anuncio de política monetaria, el instituto central anticipó que hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, se valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional.

Sólo dos integrantes de la Junta de Gobierno, Jonathan Heath y Galia Borja, votaron por mantener el mismo nivel de restricción.

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"Sorpresivamente Banxico recortó su tasa de interés", manifestó la directora de Análisis Económico y Financiero de banco Base, Gabriela Siller.

Explicó que no se esperaba un ajuste a la baja ante el repunte importante de la inflación general durante la mitad de marzo, que lleva 139 quincenas por encima de la meta puntual de 3% y un promedio de 5.3% en ese periodo.

Desde su punto de vista, hay muchos riesgos para que la inflación, el enemigo público número uno de la economía, siga una trayectoria ascendente.

"Mágicamente están esperando que la inflación regrese al objetivo de 3%", reaccionó al conocer que Banxico ajustó al alza sus pronósticos para el también llamado impuesto de los pobres en el segundo y tercer trimestre, aunque de manera marginal.

BBVA México era una de las instituciones que esperaba que el Banxico reanudara el ciclo de recortes ante expectativas inflacionarias bien ancladas, por lo que seguir con la pausa habría resultado contraproducente, dado los rezagos de política monetaria, dijo.

Según el anuncio de política monetaria, el órgano colegiado juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.