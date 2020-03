BBVA prevé caída de 4.5% en economía de México

Al igual que Bank of America, BBVA México espera una fuerte caída para la economía mexicana en 2020 de 4.5%, con mayores riesgos a la baja si el gobierno mexicano no aplica medidas para frenar el contagio de coronavirus Covid-19.

"México no está aislado de las disrupciones en las cadenas de valor y será severamente afectado por el previsible desplome de la producción y la demanda en Estados Unidos. También será afectado por el previsible desplome en las remesas. Además, el impacto será mayor que en otros países debido a la disminución en los precios del petróleo que resultará en un deterioro todavía mayor en el balance de Pemex lo cual terminará afectando a las finanzas públicas", indicó el banco.

Para la firma, si bien en México hasta ahora el número de contagios confirmados es bajo, cabría esperar, si se asume que la dinámica de contagio será similar a la observada en otros países como España e Italia, que hubiera muchos casos más aún no confirmados y que si no se toman las medidas necesarias pronto (distanciamiento social y aislamiento, que son las que han mostrado ser efectivas, como lo muestran los casos de Corea, Taiwán y Singapur) el contagio se expandirá rápidamente.

"Existen momentos de la verdad, cruciales para el destino de los países. El destino no tiene que ser inevitable, pero un momento de la verdad como el actual significa que es un momento importante en el que se deben tomar decisiones rápidamente, y en el que lo que se decida tendrá importantes consecuencias para el futuro. Una profunda recesión es inevitable, la incontrolable expansión del contagio no lo es", señaló.

El banco advirtió que el momento de tomar decisiones llegó, y éstas determinarán si la caída en la actividad económica tiene corta o larga duración. "Las decisivas medidas que están tomando otros países son necesarias. Seguramente se terminarán tomando en México, entre más pronto, mucho mejor. El principal responsable en este momento de la verdad es el gobierno federal, pero los gobiernos locales, las empresas y las personas también deben actuar y tomar esta crisis con altura de miras (todos estamos juntos en esto) y con la responsabilidad y urgencia que el reto amerita. No tomar medidas de distanciamiento social y aislamiento por temor a los impactos económicos no solamente resultará en un problema de salud pública, sino que también puede resultar en afectaciones todavía mayores a la economía: a mayor tasa de contagio, mayor el impacto económico total"; expresó BBVA México.