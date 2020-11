Best Buy puede ser la primera de varias tiendas que cierren: Banco Base

La cadena de tiendas de tecnología Best Buy puede ser la primera de varias empresas decidan detener sus operaciones en México, dijo la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

"El optimismo actual de los mercados no disminuye el riesgo de la economía real, particularmente por la posibilidad de una W en el empleo de México. Después del Buen Fin habrá empresas que cerrarán, despedirán personal o reducirán sus compras a proveedores", pronosticó.

"Best Buy puede ser la primera de varias que tomaron el Buen Fin como punto de decisión", subrayó la analista.

En un comentario difundido a medios, Siller destacó que la política interna y el hecho de que México se sitúe como el país con el peor manejo de la pandemia no ayudan a la recuperación económica.