Bitcoin, riesgo para la estabilidad financiera: Comité de Basiela

El Comité de Basilea advirtió a todas las instituciones de crédito de los riesgos que representa el bitcoin para la estabilidad del sistema financiero.

Aseguró que no cumplen con las condiciones de clasificación, dado que plantean riesgos adicionales y están sujetos a un nuevo tratamiento prudencial conservador.

En el documento "Tratamiento prudencial de las exposiciones a criptoactivos", que sometió a consulta pública el comité que funge como la organización mundial de supervisión bancaria, señaló que en ausencia de un tratamiento prudencial específico, representan un peligro para el sistema bancario internacional.

Si bien las exposiciones de los bancos a los criptoactivos son actualmente limitadas, el crecimiento continuo y la innovación, junto con el mayor interés de algunas instituciones de crédito, podrían aumentar las preocupaciones sobre la estabilidad financiera global y los riesgos, alertó.

El Comité lanzó este documento para someterlo a consulta, y espera recibir las respuestas de los interesados hasta antes del 10 septiembre del presente año. Las monedas digitales de los bancos centrales no están dentro del alcance de dicha consulta.

Advirtió que ciertos criptoactivos tienen un alto grado de volatilidad y podrían presentar riesgos para los bancos a medida que aumentan sus exposiciones, incluyendo los riesgos de liquidez, crediticio, de mercado y el riesgo operativo en que se incluye el fraude y los delitos cibernéticos.

Además de que pueden ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento para actos terroristas así como riesgos legales y de reputación.

Señaló que es responsabilidad de las instituciones de crédito, determinar y monitorear el cumplimiento de las condiciones de clasificación de los criptoactivos y demostrar a los supervisores que se cumplirán.

Los bancos deben contar con las políticas, procedimientos y políticas de gestión de riesgos adecuados, capacidades de gobernanza, humanas y de tecnología de información para evaluar los riesgos de participar en criptoactivos e implementar estos en consecuencia de forma continua.

Los requisitos de divulgación para las exposiciones de los bancos a criptoactivos o actividades relacionadas deben seguir los principios rectores generales para la información a revelar del pilar tres de los bancos en el Marco de Basilea.

El tratamiento prudencial propuesto en la consulta divide los criptoactivos en dos grandes grupos:

El primero que son los que cumplen un conjunto de condiciones de clasificación y, como tales, son elegibles para el tratamiento según el Marco de Basilea existente con algunas modificaciones y orientación adicional; incluyen ciertos activos tradicionales tokenizados y monedas estables.

Para el segundo, menciona a bitcoin que no cumplen con las condiciones de clasificación, dado que plantean riesgos adicionales y están sujetos a un nuevo tratamiento prudencial conservador.