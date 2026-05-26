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BMV encadena tres sesiones a la baja

Por EFE

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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BMV encadena tres sesiones a la baja
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este lunes un 0,11 %, para encadenar tres cierres negativos y abrir la última semana de mayo con un retroceso tras cerrar la semana pasada con un avance (0,53 %), y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68.261,17 unidades.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas ante el optimismo sobre el desarrollo de la guerra. En Estados Unidos, el mercado de capitales permaneció cerrado debido a la conmemoración del Día de los Caídos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

      Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Banregio (-2,04 %), América Móvil (-2,02 %), Gentera (-1,34 %), Banco del Bajío (-1,26 %) y Televisa (-1,13 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el retroceso de este lunes, el mercado mexicano se ubicó con una ganancia en lo que va de mayo del 0,59 % y un rendimiento del 6,15 % en lo que va de 2026.

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      En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,28 unidades por billete verde, frente a los 17,32 en la jornada anterior.

      Por su parte, el Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 marcaron a nuevos máximos históricos atentos a un acuerdo entre EU e Irán

      Los mercados bursátiles en Estados Unidos presentan escasa actividad el día de ayer en observancia por el Día de los Caídos.

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