Boletos de avión, con mayor alza desde febrero

Luego de la ola de promociones y ofertas que lanzaron en los últimos meses, las aerolíneas decidieron aplicar la mayor alza de tarifas desde finales de febrero, antes de que se desencadenara la pandemia de Covid-19. Sumidas en la peor crisis de su historia, las compañías comenzaron a disminuir sus precios a partir de marzo, cuando se restringió la movilidad a causa de la emergencia sanitaria.

Cifras del Inegi muestran que, en promedio, los boletos llegaron a abaratarse más de 30% durante el verano, aunque en algunos destinos se desplomaron hasta 60%, con el objetivo de incentivar los viajes y recuperar los niveles de ocupación. Esta situación no se veía desde hace medio siglo.

Sin embargo, la racha de descuentos llegó a su fin durante la primera mitad de octubre, dado que las tarifas aéreas repuntaron 6.7%, de acuerdo con la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La última vez que los precios subieron tanto fue durante la segunda mitad de febrero, cuando se incrementaron 10.2% y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no había decretado la pandemia.

Considerada la joya del turismo mexicano, Quintana Roo reportó los ajustes más profundos en sus terminales, cuyos vuelos se encarecieron 39.8% en las primeras semanas de octubre para acumular cinco quincenas de aumentos. Los boletos para viajar a Baja California subieron 26.7%; a Sinaloa, 20.8%; Guerrero, 16.5%; Baja California Sur, 9.8%, y Nuevo León, 8%.

En cambio, los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la terminal con mayor tráfico de pasajeros del país, siguen sin recuperarse y se abarataron 6.9% en la primera mitad del mes. Las tarifas a Guanajuato se desplomaron 36.4%, mientras que para Jalisco bajaron 11.4% y hacia Yucatán, 1.3%, señalan los datos del Inegi.

Después de trasladar a sólo 400 mil pasajeros en operación regular nacional en mayo, las aerolíneas transportaron a 2.1 millones de usuarios durante agosto, todavía lejos de los 4.8 millones que atendieron en el mismo mes del año pasado, indican cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil. Aunque sigue costando menos que en 2019, la turbosina ha subido de precio en los últimos meses, tras haber registrado en abril su menor cotización de 15 años.

En cuanto a los arrendamientos, financiamientos, refacciones y las TUA (Tarifas de Uso de Aeropuerto) internacionales, los costos se han estabilizado gracias a que el tipo de cambio redujo su volatilidad desde mediados de año, no obstante que el dólar sigue costando más que en 2019. Las tarifas bajas siempre han sido fundamentales para incentivar los viajes en México, pero ahora son todavía más importantes debido a la pandemia, expuso Enrique Beltranena, director General de Volaris.