Cae la actividad económica 0.3%

Ciudad de México.- La actividad económica de México cayó un 0.3% interanual en febrero de 2026, arrastrada principalmente por el retroceso en el sector secundario, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por la caída del 1.3% en las actividades secundarias y pese al avance del 2.3% en las actividades primarias y del 0.1% en las terciarias.

En las actividades primarias, la agricultura subió un 2.1%, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 2.8 por ciento.

En las secundarias, las industrias manufactureras cayeron 2.2%, al igual que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, que descendió 1.5% , en contraste con la minería, que se elevó un 1.1% y la construcción, que avanzó 0.8%.

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En las actividades terciarias, el comercio al por mayor bajó 1.3%, en contraste con el comercio al por menor, que subió 1.6%.

En tanto, aumentaron los servicios de salud y de asistencia social (4.6%), al igual que los transportes, correos y almacenamiento (0.1%), mientras que el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas también se contrajo -3.2%.

En sentido opuesto, destacaron los servicios de salud y asistencia social (4.6%) y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (1.6 por ciento).

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales- el IGAE se contrajo un 0.3% mensual en febrero de 2026.

El dato del segundo mes del año se suma al retroceso interanual de 0.3% reportado para enero de 2026, debido a la caída en el sector secundario (-1.1%), pese al avance en las actividades primarias (1.6%) y a las terciarias (0.1%).

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía del país en el corto plazo.

En 2025 la economía mexicana creció 0,6 % anual y 1,8 % en el cuarto trimestre del año.