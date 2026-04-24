La inflación se modera al alza

Ciudad de México.- Durante la primera quincena de este mes la inflación general moderó su paso, al descender ligeramente del nivel de 4.59% al cierre del mes pasado a 4.53% anual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, a pesar de los acuerdos voluntarios entre el gobierno federal con productores y comercializadores, así como los subsidios a combustibles para suavizar los precios al consumidor, los alimentos frescos y la gasolina premium siguieron al alza.

Los precios de los agropecuarios se desaceleraron a 8.68% a tasa anual desde la medición previa de 8.77%. Sin embargo, el rubro de frutas y verduras repuntó de 21.77% a 23.03% a tasa anual.

Productos Pacic

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El jitomate, parte de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), renovado hace una semana por seis meses adicionales, continuó encabezando la lista de los productos con los mayores aumentos con 126% anual. Al cierre de marzo el precio superó 60 pesos por kilo, y aunque ya descendió a entre 45 y 55 pesos, sigue afectando a los hogares.

El chile también tuvo subidas importantes en la primera mitad del cuarto mes de 2026: el serrano se encareció 67.3% anual; el poblano, 74.6%, y otros chiles frescos, como el jalapeño, que es parte del Pacic, aumentaron 57.3%.

Lo mismo ocurrió con la cebolla, también parte del Pacic, pues reportó una variación anual de 17.9%, y no baja de 30 pesos por kilo en mercados y tianguis.

Con estímulo fiscal

La gasolina de alto octanaje o premium presentó un ascenso de 9.7% anual, su mayor alza desde la segunda quincena de febrero de 2022, cuando se encareció 11.5%, y pese a que los consumidores de ese combustible reciben un estímulo fiscal para que no paguen la cuota completa del IEPS.

Otro efecto de las presiones en combustibles por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente lo resintieron los mexicanos por el mayor costo del autobús urbano, con 6.7% anual de avance, siendo su mayor incremento desde la primera quincena de julio de 2020.

A la baja

El reporte del Inegi destaca que la energía descendió, lo que, según Valmex, fue por la entrada de los subsidios para los energéticos.

De igual manera, el precio del aguacate se redujo 37% anual, la mayor disminución desde junio de 2023, y lleva 19 quincenas consecutivas a la baja, además de que se trató del alimento que más se abarató en la lista del Inegi.

La pera fue el segundo alimento que bajó más de precio, al costar 25.5% menos que hace un año, mientras que el tercer lugar se lo llevó el huevo, baja de 18%.