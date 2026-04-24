México registra rezago energético

Ciudad de México.- En México, alrededor de 1.3 millones de personas aún no tienen acceso a electricidad, a pesar de que la cobertura nacional supera el 98.95%. Este rezago energético afecta principalmente a comunidades rurales e indígenas, donde la falta de luz limita el acceso a servicios de salud, educación y desarrollo económico.

Una clínica rural cierra al anochecer porque no cuenta con energía eléctrica para operar. Niños que estudian sin ventilación ni herramientas digitales mientras en zonas urbanas estos recursos son parte de la vida cotidiana. Para millones de mexicanos, la falta de electricidad no es sólo una carencia técnica: es una barrera estructural que impide el ejercicio pleno de derechos como la salud, la educación y la alimentación.

"La energía debe entenderse como un insumo esencial para garantizar condiciones mínimas de bienestar", señala María de la Concepción Sánchez, investigadora del Laboratorio de Gestión Inteligente de la Energía en el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ).

Este rezago forma parte de lo que especialistas denominan pobreza energética, una condición que limita el acceso a servicios básicos y profundiza las brechas sociales.

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Actualmente, existen dos iniciativas —una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados— que buscan incorporar el acceso a la electricidad como un derecho constitucional.

La discusión legislativa podría darle a ese millón 300 mil mexicanos algo más que luz: el reconocimiento formal de que, sin electricidad, los derechos no se apagan, pero tampoco terminan de encenderse.