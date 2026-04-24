Wall Street y BMV cerraron en rojo
Nueva York.- Wall Street cerró este jueves en números rojos, con los principales indicadores lastrados por una bajada en el sector tecnológico y por la incertidumbre sobre la guerra en Irán, que sigue presionando al alza el precio del petróleo.
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,36 %, hasta 49.310 puntos; el selectivo S&P cedió un 0,41 %, hasta 7.108 unidades, y el Nasdaq perdió un 0,89 %, hasta 24.438 enteros.
El sector tecnológico tuvo las mayores pérdidas, del 1,47 %, encabezadas por grandes empresas como Microsoft (-4 %), Oracle (-6 %) y Palantir (-7 %).
El fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía un 3,5 % después de divulgar un aumento de beneficios, ingresos inferiores a lo anticipado y planes de gasto ingente para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial y robótica.
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Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,3 % para apuntarse dos pérdidas en las últimas tres jornadas, y colocar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 68.631,16 unidades, en una jornada con retrocesos en los mercados del mundo.
En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,46 % frente al dólar, al cotizar en 17,42 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.
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