Caen 33.7% exportaciones petroleras en febrero

En febrero de 2020, el valor de las exportaciones de petróleo fue de mil 539 millones de dólares, cifra 33.7% inferior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, producto de un menor precio del crudo mexicano y un menor volumen vendido al exterior, revelan datos publicados por el Inegi.

En el segundo mes del año, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 48.55 dólares por barril, cifra menor en 4.05 dólares respecto de la del mes previo y en 7.69 dólares en comparación con la de febrero de 2019.

En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de referencia en mil 93 millones de barriles diarios, nivel inferior al de mil 260 millones de barriles diarios de enero y al de mil 475 millones de barriles diarios de febrero del año pasado.

Las ventas de otros productos de petroleros ascendieron a 219 millones de dólares, con lo que las exportaciones petroleras totales sumaron mil 758 millones de dólares, cifra 32.0% inferior a la reportada en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el valor de las exportaciones no petroleras en el segundo mes del año fueron de 34 mil 876 millones de dólares, lo que significó una alza anual de 3.1%. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 4.4%, en tanto que las canalizadas al resto del mundo disminuyeron 2.4%.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en febrero de 2020 las exportaciones totales de mercancías reportaron una variación mensual de -3.32%, la cual fue resultado de retrocesos de -1.64% en las exportaciones no petroleras y de -28.34% en las petroleras.

El valor de las importaciones de mercancías en febrero de este año fue de 33 mil 724 millones de dólares, monto que implicó una caída anual de 3.9%. Dicha cifra fue reflejo de retrocesos de -3.3% en las importaciones no petroleras y de -8.7% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron descensos anuales de -3.7% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de -11.1% en las de bienes de capital, mientras que se tuvo un avance de 0.4% en las importaciones de bienes de consumo.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una caída mensual de -1.92% con datos desestacionalizados, la cual se derivó de reducciones de -0.88% en las importaciones no petroleras y de -10.67% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron descensos mensuales de -6.19% en las importaciones de bienes de consumo, de -1.11% en las de bienes de uso intermedio y de -2.16% en las de bienes de capital.

La información oportuna de comercio exterior de febrero de 2020 indica un superávit comercial de 2 mil 911 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de mil 340 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los primeros dos meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 495 millones de dólares.