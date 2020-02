Calculan pérdida de 2 mil 500 mdp por 9M en Edomex

Si el 9 de marzo dejan de trabajar las mujeres mexiquenses, se registrarían pérdidas por 2 mil 500 millones de pesos en esta entidad, pues son cerca de 3 millones que representamos 44% de la fuerza laboral del Estado México, afirmó Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.

"Yo como mujer, respaldo y apoyo que se levante la voz, que se haga un parteaguas para que toda la sociedad y los gobiernos marquen la pauta a partir de este momento, en que estamos viendo incidencias totalmente inéditas en el Estado de México", señaló la dirigente empresarial.

El CCE abrió la invitación a que dueños de industrias y comercios sean respetuosos de la decisión de colaboradoras, más no lo estamos impulsando, indicó.

Hay un cálculo a nivel estatal y nacional qué pasaría si ese número de mujeres no trabaja un día. En el Estado de México representará pérdidas de 2 mil 500 millones de pesos, apuntó. En el país se perderían o se dejarían de percibir 26 mil 200 millones, detalló la empresaria.

Protocolo de atención. El Consejo Coordinador Empresarial está creando una equipo con el Consejo Estatal de La Mujer, Fiscalía General de Justicia estatal, Secretaría de Seguridad, Derechos Humanos y con el Poder Judicial, "para que nosotros como empresas, que somos más de 700 mil en el Estado de México, tengamos mecanismos de aviso y protocolos para la atención inmediata a toda aquella mujer que detectemos en los centros laborales, con señales de depresión y violencia familiar", dio a conocer González Hernández.

El CCE no tolerará violencia laboral ni de género, "estableceremos protocolos para que esas personas, -que violentan- dejen de trabajar de inmediato", aseguró la empresaria.