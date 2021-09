Cambio estructural en México no ha sido bien narrado en el exterior: Ramírez de la O

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el cambio estructural que vive México con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido bien narrado y no ha sido bien percibido hacia el exterior, con lo que pidió a analistas analizar tanto los mensajes como las acciones de la administración.

"La nueva narrativa que yo propongo que tomemos es que veamos los mensajes y veamos las acciones. México sí está pasando por un cambio estructural que me temo que no ha sido por nuestra parte bien narrado y quizás en el mundo no suficientemente bien percibido", dijo el funcionario.

Al participar en el foro virtual "Inside Latam: México", organizado por Moody's Investors Service, el funcionario dijo que la segunda mitad del gobierno se enfocará en la mejor ejecución de gasto y programas y reiteró que seguirá el apoyo a Pemex por parte del Ejecutivo, además de que en breve se anunciará un tercer programa de infraestructura.

En ese sentido, dijo que a tres años de gobierno el presidente López Obrador percibe que su agenda fuerte de reformas constitucionales ya está en lo fundamental satisfecha, con lo que está convencido de que el cambio de mentalidad tanto al interior del gobierno como al interior de los organismos, así como en el aparato político, está bien entendido filosóficamente, con lo que le buscará tener un plan multianual de cara al cierre fiscal de 2024.

"Esta etapa ahora incorpora un elemento más microeconómico, de mejor manejo en los detalles de la ejecución de programas y también incorpora el elemento anticipatorio de que ya estamos empezando a planear y visualizar cómo sería el cierre fiscal de las cuentas en 2024. Esto puede causar un grado de ironía para nosotros mismos de que anticipar el año 2024 puede sonar simple pero es muy ambicioso también pero sí estamos trabajando en un marco multianual que nos dará mayor certidumbre para saber en dónde enfatizar las acciones", añadió.

Sobre Pemex, el funcionario dijo que en la segunda mitad de la administración se realizará un esfuerzo mayor por seguir apoyando la recuperación de la petrolera.

"Para los mercados ahorita, desde nuestro punto de vista, sería un poco tarde venir con una propuesta de cambio de ley energética de nivel constitucional, independientemente del capital político que eso requería. Esto nos impone la necesidad de actuar con respecto a Pemex en términos muy ad hoc pero si queremos ser muy enfáticos al mismo tiempo que hagamos esto de recalcar al mercado y a los analistas, y al congreso, que el gobierno está en plena posición para seguir apoyando Pemex, pero también esto implica que si estamos desarrollando un esfuerzo, y también es la instrucción del presidente, por acercarnos más a Pemex", comentó.