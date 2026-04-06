Canacar alerta sobre aumento en costo de fletes por diésel

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo, advirtió este lunes que por cada peso que fluctúa el diésel el costo de los fletes aumenta en un 4 %, lo que repercute de forma directa en el transporte de mercancías y los consumidores en México.

Canacar advierte aumento en costo de fletes por diésel

Durante una rueda de prensa, el dirigente sostuvo que el encarecimiento del combustible no afecta solo a los transportistas, sino a toda la economía, debido a que movilizan mercancías de manera transversal para múltiples sectores productivos.

Añadió que el impacto del petróleo va más allá del diésel, ya que de ese insumo derivan también llantas, refacciones y otros materiales utilizados por la industria.

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"Por cada peso que fluctúe el diésel es aproximadamente un 4 % el costo en los fletes", dijo Ramos Melo, quien remarcó que es "un impacto importante", aunque consideró que los subsidios al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) "ayudan mucho".

Gobierno y Canacar buscan mitigar alza en precio del diésel

Tan solo en esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que dejará de cobrar el 81 % del IEPS al diésel, una medida con la cual busca mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles por el conflicto bélico en Oriente Medio y las obstrucciones al comercio en el estrecho de Ormuz.

Ante ese escenario, expuso que Canacar mantiene un diálogo "abierto y permanente" con el Gobierno mexicano y con la Secretaría de Hacienda para buscar mecanismos que ayuden a amortiguar aún más el impacto del alza de los combustibles.

Según explicó, en las tres semanas previas a su comparecencia habían sostenido tres reuniones con autoridades federales sobre ese tema.

Ramos Melo también destacó las gestiones del Gobierno federal para evitar que se dispare el precio del diésel, en coordinación con gasolineros y con Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Lo que buscamos es que esté esa balanza", afirmó, al explicar que, aunque el impuesto encarece el combustible, su acreditación contribuye a que no se dispare el costo de los fletes.

Precisó, sin embargo, que la definición de tarifas corresponde a cada empresa transportista, pues Canacar no interviene en la fijación de precios y cada compañía decide cómo traslada sus costos internos, optimiza recursos o hace más eficiente su operación.

El líder empresarial subrayó además que el sector está compuesto mayoritariamente por firmas pequeñas: 97 % de las 215.000 empresas del autotransporte de carga son micro y pequeñas, con menos de 30 vehículos, y más del 80 % posee menos de cinco unidades, por lo que una subida en el diésel impacta con mayor fuerza a ese segmento.

Ramos Melo consideró que las medidas de contención impulsadas por el Gobierno han beneficiado a México frente a otros países, aunque reconoció que un conflicto internacional y sus efectos sobre el petróleo están fuera del control de cualquier nación.

A nivel global, el precio del diésel se disparó más de 120 % desde diciembre de 2025, según datos de la plataforma ActivTrader; aunque ha escalado más rápido desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron con los bombardeos a Irán, ocasionando bloqueos comerciales en el estrecho de Ormuz.