Deuda crecerá más de lo previsto

Ciudad de México.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planea contratar mayor deuda de lo que calculó originalmente debido a que seguirá gastando más de lo que ingresa y por el lento crecimiento económico, dijeron analistas.

El 1 de octubre de 2024, la Mandataria tomó las riendas del Ejecutivo con una deuda de 16.7 billones de pesos, cuyo saldo llegó a 18.7 billones en febrero de este año, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda (SHCP) sobre el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

El miércoles, Hacienda dio a conocer los Precriterios Generales de Política Económica 2027, cuyas proyecciones muestran que el SHRFSP —la medida amplia de la deuda— terminará este año en 20.4 billones de pesos, en lugar de los 19.5 billones que pronosticó en septiembre pasado.

Para 2027 subió su estimación de 20.8 billones de pesos a 21.8 billones, es decir, un billón más de lo que calculó hace siete meses.

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De confirmarse la expectativa oficial, la deuda crecerá 5.1 billones de pesos en los primeros 39 meses del sexenio, por arriba de los 2.9 billones que aumentó durante el periodo similar de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia con compromisos por valor de 10.5 billones de pesos.

La dependencia, que encabeza Édgar Amador Zamora, aseguró que la deuda se compara favorablemente con la de otras economías de la región y el déficit es consistente con la consolidación fiscal observada desde el año pasado.

La creciente deuda se debe al lento avance de la economía mexicana y por el déficit fiscal, dado que el gobierno gasta más de lo que ingresa.