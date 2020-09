Canacope estima derrama de 60% menos en fiestas patrias por Covid-19

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México estima que la derrama económica con motivo de las fiestas patrias, será por alrededor de 276 millones 456 mil pesos, que representa 60% por debajo de años anteriores.

Pese a ello, la agrupación empresarial prevé que una familia de cada cuatro integrantes, gastará cerca de mil 200 pesos en antojitos mexicanos, adornos y una cena con un platillo tradicional, así como bebidas para celebrar el Grito del Inicio de la Independencia.

Pese a ello, la Canacope espera que las autoridades refuercen la vigilancia y patrullaje en las calles de la Ciudad de México en estos días, para evitar fiestas clandestinas y eventos de riesgo para la seguridad y salud pública, sobre todo por la pandemia del Covid-19.

Por otra parte, el presidente de dicha agrupación empresarial, Eduardo Daniel Contreras Pérez, habló de las 11 iniciativas que existen en el Congreso local sobre la "comida chatarra", por lo que les recordó a los diputados locales que existen alrededor de 121 mil 883 pequeñas empresas dedicadas al comercio minorista de abarrotes.

Además, estos negocios hasta antes de la pandemia por el Covid-19, generan un total de 900 mil empleos, pero ahora han tenido pérdidas económicas promedio de 25% en sus ventas, por lo que 15% de estos negocios se han visto obligados a cerrar.

"Consideramos que las autoridades no han analizado de fondo la situación que puede arrastrar esta iniciativa en este momento histórico en la economía de los negocios, por lo que una iniciativa por 'moda', puede traer severas consecuencias al sector", sostuvo el empresario.

Con ello, añadió, "nos referimos a que las prohibiciones mal planteadas, perjudican a dueños y trabajadores de las denominadas tienditas de la esquina, así como a todos aquellos que participan en la cadena productiva de la industria agroalimentaria", señaló.

Reiteró que esta propuesta para la Ciudad, afectaría directamente a poco más del 40% de pequeños negocios en pleno intento de recuperación que no lograrían restablecer sus ventas, "esto significa que impulsar esta iniciativa sería alimentar la crisis", advirtió.

El líder de la Canacope-CDMX destacó que es importante contemplar el impacto descontrolado de forzar un cambio abrupto en el sector, cuando no se cuentan con mecanismos de seguimiento, apoyo y financiamiento por parte de las autoridades en este momento de decaimiento.

Estos negocios, comentó, tienen un modo de vida, en el cual el 90% vive prácticamente al día, y sus alternativas de financiamiento son los proveedores y la familia.

Bajo esta situación de emergencia generalizada, alertó Contreras Pérez, sus alternativas de financiamiento, recuperación y crecimiento están prácticamente anulados, "por lo que es imperante establecer nuevos mecanismos en la toma de decisiones, en los que sean escuchadas todas las voces implicadas", soslayó.