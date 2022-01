Canadá se une a México para solicitar panel T-MEC contra EU

Canadá anunció que se une a la solicitud de México de conformar un panel de controversia vía T-MEC contra Estados Unidos, para resolver las diferencias de interpretación de las reglas de origen para autos.

El pasado 6 de enero el gobierno mexicano solicitó el establecimiento de un panel de solución de controversias bajo el capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante las diferencias de interpretación y aplicación de las reglas de origen de los automóviles.

Hoy, en un tuit, la ministra de comercio exterior, exportaciones y pequeñas y medianas empresas, Mary Ng, informó que se une a la solicitud de México para establecer un panel que resuelve el diferendo que ambos países tienen con Estados Unidos.

Canadá considera que la forma de interpretar las reglas de origen para autos que hace Estados Unidos calcula el Valor de Contenido Regional distinto a lo que se determinó en el T-MEC.

Al respecto, en otro tuit, la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, afirmó: "Celebro la decisión de Canadá de unirse a la solicitud de panel que presentamos el pasado 6 de enero con respecto a la interpretación de reglas de origen en el sector automotriz que tenemos con Estados Unidos. Juntos defenderemos la competitividad de esta industria regional".

Hace una semana México dijo que el problema está en "que las diversas disposiciones del Apéndice al Anexo 4-B del T-MEC (Apéndice Automotriz), otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permite considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado.

"Estados Unidos no coincide con esa posición y no permite a los productores de automóviles beneficiarse de esas metodologías".