Gobierno y empresarios firman renovación de paquete contra la inflación

Luego que empresarios hicieran la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el presidente de Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Alberto Cervantes Díaz, explicó que no hubo cambios en el acuerdo, pero que se busca sumar otros productos a la canasta básica de los 24 artículos existentes.

Actualmente en la canasta básica se encuentra arroz, azúcar, huevo, atún, carne, zanahoria, jitomate, limón, entre otros.

En entrevista, Cervantes Díaz indicó que todas las empresas están de acuerdo con el paquete contra la inflación, y que esta es una renovación de seis meses, y que estos ha sido "buena idea" ya que ha funcionando muy bien.

Sobre si va a continuar el Consejo Económico Asesor que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador señaló que es posible que cambié para temas de relocalización de empresas.

A pregunta expresa sobre si hay preocupación de los empresarios sobre el tema de inseguridad, destacó que hoy fue para hablar sobre la canasta básica, pero que habrá más mesas de trabajo, "pero el gobierno de Claudia Sheinbaum es de mucho diálogo, el diálogo es la vía".

Sobre si el T-MEC se encuentra en riesgo ante la llegada de Donald Trump, Francisco Cervantes destacó que es un tema de la renovación y que las autoridades ya se encuentra trabajando en mesas de trabajo.

"La apuesta es que sea renovación, pero nos estamos preparando para que no vaya a haber ningún detalle", añadió que las contra partes, Estados Unidos y Canadá, están trabajando para que no haya detalles.