Evitar tarjetazo y compras por emoción en El Buen Fin: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones para ayudar a los consumidores a mantener sus finanzas sanas durante el Buen Fin, que se celebrará del 15 al 18 de noviembre de este año.

En su catorceava edición, este evento reúne a miles de comercios con atractivas promociones, lo que puede llevar a compras impulsivas si no se toman precauciones.

Ante la emoción de las ofertas, la Condusef invitó a los consumidores a cuestionarse si realmente necesitan cada producto o servicio que desean adquirir.

De acuerdo con el organismo, una técnica recomendada es añadir los artículos al carrito de compra en línea y esperar dos días antes de concretar la compra.

"Si después de ese tiempo lograste sobrevivir sin ese producto, es probable que no lo necesites", explicó.

Aprovecha los meses sin intereses de forma responsable, sugiere

Los pagos a meses sin intereses pueden ser una herramienta útil, siempre que se manejen con prudencia. En ese sentido, la Condusef advierte que es fácil perder el control de las finanzas si se acumulan deudas a plazos por compras del Buen Fin anterior.

Así, recomendó no destinar más del 30% de los ingresos mensuales al pago de deudas y siempre evaluar el plazo de pago antes de optar por esta modalidad.

Otro aspecto fundamental es la seguridad en línea. La Condusef sugiere no guardar los datos de tarjetas en sitios de compras y cambiar frecuentemente las contraseñas de aplicaciones bancarias.

Además, indicó que es recomendable no compartir información bancaria en redes sociales y evitar comprar en sitios desconocidos.

La Condusef recomendó a los consumidores a disfrutar del Buen Fin de manera responsable, recordando que "los gastos de hoy impactan el bienestar financiero de mañana".