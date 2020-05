Cancelar proyectos de energía limpia podría afectar a las Afores

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González, reconoció que sí hay recursos de trabajadores invertidos en proyectos de generación de energías limpias y está en curso la revisión para determinar la afectación si efectivamente algunos de éstos se cancelan.

Está aún en análisis, "pero podremos esperar desde luego que si algunos proyectos no se concretaran se tendrían que replantear los rendimientos que estos instrumentos van a pagar en el mediano y largo plazo", expuso en referencia a la decisión de la Secretaría de Energía de cancelar proyectos de generación de energía eléctrica limpia y renovable.

En encuentro con diputados de la Comisión de Hacienda, que encabeza la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), González expuso que al inicio de la crisis por pandemia de Covid-19 hubo minusvalías por el nerviosismo de las inversiones, ahora ya se ha recuperado, pero seguirá la inestabilidad.

Eso fue en marzo, "afortunadamente en tan sólo un mes y a diferencia de la crisis de 2008-2009 las Afores pudieron revertir ese movimiento y tenemos plusvalías. Sin embargo, podríamos volver a ver nuevas minusvalías en los próximos meses por la incertidumbre que ha generado por esta desafortunada enfermedad".

Expuso, sin embargo, que el sistema tiene su base en que todas las economías crecen con el tiempo y por eso confió en la recuperación: vamos a ver momentos muy complejos, esperemos que las medidas aplicadas y las futuras sean suficientes para que la crisis no perdure, dijo.

Por ejemplo, expuso que por la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco los trabajadores no perdieron recursos, "se liquidaron 6-8 meses después de haber invertido, se pagaron los bonos que se habían emitido a las Afores y con una tasa de rendimiento por arriba del 10%, se recuperó rápido".

Ante los diputados González Rosas expuso diversas propuestas y se pronunció por recortar el plazo que se da hoy de 46 días para que un desempleado pueda acceder a una parte de sus ahorros; reducir las semanas de cotización, establecer un monto mínimo de ahorro, y dar a trabajadores independientes la posibilidad de tener un fondo para el retiro.

Hasta ahora reiteró que se han dado 5 mil millones de pesos en retiros parciales por desempleo, hay 1 millón de solicitudes y éstas han aumentado 40%.

En el encuentro el diputado Antonio Ortega (PRD) advirtió la tentación del gobierno de usar los 3 billones de pesos de las Afores, "no es gratuito que, en los últimos meses, diputados de Morena, del PT, del PVEM, hayan puesto los ojos en las reservas del Banco de México; en los Fondos de Estabilización; en los Fondos Catastróficos en Salud y en las Afores".

González Rosas consideró que esa no es una buena idea, pues dejaría una crisis a futuras generaciones.

El objetivo de los fondos de ahorro para el retiro es velar por los ahorros de los trabajadores y generarles saldos, y con rectoría del Estado, "pero no financiar a la economía", estableció.

Reconoció que si bien puede existir la tentación de "ir por ese fondo de pensiones" para financiar al gobierno, no se puede porque de lo contrario vendría una crisis futura.

Sobre la propuesta del diputado Edelmiro Santiago, de Morena, de que sea el Banco del Bienestar el que administre los fondos de los trabajadores el titular de la Amafore expuso que esa iniciativa parte de "la idea falsa" que no se han pagado buenos rendimientos y se han cobrado comisiones caras, lo que desestimó.

"Bansefi ya tuvo afore y la quebró en muy poco tiempo", por lo que un sistema estatal ni es garantía.

En todo caso propuso fortalecer las afores estatales como Pensionissste, pero pidió impedir conflictos de interés en las instrucciones de inversión que se le dan a una Afore, pues "éstas no deben ser para las inversiones de un gobierno".