Cepal estima que en México cerrarán 500 mil empresas por Covid-19

Ante la crítica situación económica que generan las medidas de confinamiento para evitar contagios por el Covid-19, el gobierno mexicano debe de evaluar apoyos fiscales y de todo tipo a empresas de calidad y sectores estratégicos, dijo la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Alicia Bárcena.

Expuso que se estima que en México cerrarán 500 mil empresas, por lo que deben considerarse apoyos, por ejemplo empresas del sector manufacturero, comercio minorista, al mayoreo, mueblerías, confección, automotriz, espectáculos y turismo serán muy afectadas por la contingencia e incluso empresas de calidad como Aeroméxico ya piden apoyos.

"Hay que apoyar a empresas de calidad y sectores estratégicos. México tiene empresas estratégicas que hay que apoyar, por ejemplo Aeroméxico es una empresa que está ya pidiendo ciertos apoyos, y apoyos fiscales directos a microempresas tendrán que estar siendo evaluados y transparentes para que estos apoyos no se vuelvan privilegios" como en 2008 y 2009, expuso".

Durante la presentación del informe "Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación" Bárcena comentó que se necesita evaluar los apoyos siempre y cuando se cuide el evitar la cultura de los privilegios, e impedir que el gobierno mexicano suba su endeudamiento a cambio de bajar impuestos.

Pero de cualquier manera "es tan importante apoyar a las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas) porque no queremos que se destruya esa capacidad productiva, para que se pueda retomar el crecimiento una vez que se levante la contingencia".

Explicó que se necesita en el país "una política industrial amplia, porque hay sectores que se verán impactados como el turismo y hay que apoyar a esas empresas, y hay que lograr compromisos para que mantengan la relación laboral con sus trabajadores y que en realidad no distribuyan utilidades en este periodo sino que realmente puedan reinvertir y reactivar su capacidad ociosa".

Bárcena consideró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puede ser un impulso para el país porque se considera incrementar el contenido regional de los automóviles de pasajeros a 75%, con un valor de contenido regional de acero y aluminio de 70%, lo que implica un esfuerzo para aprovechar la oportunidad.

Propone a gobiernos cancelar pago de impuestos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó una nueva propuesta para apoyar a las empresas que incluye cancelación de pago de impuestos y suspensión de pagos de servicios básicos como agua, luz e internet, sin cobro de multas.

Aunque será decisión de cada gobierno evaluar si la implementará o no, la secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, explicó que hay que considerar lo siguiente: Ampliación de los plazos y alcances de las medidas de liquidez y crédito; cofinanciamiento de la nómina salarial, transferencia directas a trabajadores autónomos, lo que costaría a México 0.4% del PIB; apoyo a las grandes empresas de sectores estratégicos severamente afectadas por la crisis.

Durante la videoconferencia "Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación" de la Cepal, Bárcena dijo que la propuesta considera postergar o cancelar pagos de impuestos, imposiciones provisionales y contribuciones territoriales, adelantar la devolución de impuestos hasta fines de 2020; suspender el pago de los servicios básicos: luz, internet y gas; sin multas hasta finales de 2020.

Así como, mejorar las condiciones de crédito dando períodos de gracia de por lo menos un año, plazos de cinco o más años en préstamos; reforzamiento de las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.

Así como apoyos gubernamentales para el pago de nómina, lo que significa que a las empresas grandes les darían un cofinanciamiento del 30% de la nómina salarial; a las medianas el 50%; a las pequeñas del 60% y a las micro de 80%, lo que en toda la región equivaldría en promedio al 2.7% del PIB.

Si los gobiernos dan contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores autónomos formales por seis meses significaría un gasto en Latinoamérica del 0.8% del PIB y para México esto equivaldría a 0.4% del PIB por un monto de entre 300 y 500 dólares según la capacidad de cada país.