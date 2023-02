CetesDirecto llegan a las oficinas de Telégrafos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Si ya no quieres guardar debajo del colchón tú dinero, ahora tienes una nueva opción para ahorrar e invertir: en las oficinas de Telégrafos.

Lo puedes hacer en valores gubernamentales sin intermediarios ni el cobro de comisiones a través de la plataforma CetesDirecto que ya está disponible en las oficinas de Telégrafos-Telecomm que hay en todo el país y que desde mayo del 2022 cambiaron de nombre a Financiera Bienestar.

Desde el pasado 16 de febrero, Financiera Bienestar sumó este nuevo servicio para todo el público en general para que puedan ahorrar desde 100 pesos.

Ahora los pequeños ahorradores y cualquier persona tendrán la posibilidad de abrir una cuenta de Cetesdirecto, con lo cual podrán invertir en instrumentos respaldados por el gobierno federal que sólo están al alcance de grandes inversionistas y de las Afores, como son los Certificados de la Tesorería de la Federación conocidos como Cetes y los Bonos Federales.

Estos instrumentos están dando un rendimiento de 11.05% para el caso de los Cetes a 28 días, el más alto desde hace 22 años, es decir que están dando un premio por ahorrar por arriba de la inflación que actualmente está en 7.28%.

¿QUÉ SE NECESITA?

Los requisitos para abrir una cuenta en estas sucursales que eran de telégrafos-Telecomm son:

-Ser mayor de 18 años de edad.

-Presentar original y copia de identificación oficial, puede ser INE, o pasaporte

-Contar con el número de tarjeta o clave interbancaria de tarjeta de débito.

Si tienes todo lo anterior, sólo hay que llenará un formato universal que proporcionará la persona encargada de la ventanilla.

El usuario debe elegir cómo será su primera inversión, es decir, si desea o no tener el ahorro recurrente, el cual puede ser semanal, quincenal o mensual, y se puede realizar por medio de transferencia a su número de cuenta, en días y horarios hábiles.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

· No hay costo de apertura.

· No existe penalización.

· Todas las opciones de inversión te brindan los rendimientos más altos del mercado.

· Es la manera más segura de guardar tus ahorros sin que pierdan valor.

· Libertad de elegir plazos, montos y retiros sin problemas.