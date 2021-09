CFE emite aviso para evitar fraudes en cobros y servicios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó a sus 46.2 millones de clientes con contrato para que no se dejen engañar por personal que no es de la empresa y que ofrecen vacantes y servicios de reconexión o cobranza.

Por medio de su cuenta de Twitter, la empresa eléctrica estatal señaló que "no solicita ni datos personales ni que realicen ningún pago".

Pidió a sus clientes que deben verificar las cuentas oficiales antes de mandar información o datos personales para no ser víctimas de un fraude.