CNBV recomienda a bancos pagar 25% de dividendos a accionistas

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recomendó a los bancos que operan en México, en caso de que decidan pagar dividendos a sus accionistas, que no excedan 25% de las ganancias obtenidas entre 2019 y 2020.

Hace un año, ante el impacto económico ocasionado por la pandemia de Covid-19, el organismo regulador sugirió a las instituciones financieras evitar el pago de dividendos, recompra de acciones y otros beneficios a los accionistas de las instituciones bancarias con el objetivo de que tengan recursos suficientes para enfrentar la contingencia.

La CNBV explicó que si bien persisten elementos de incertidumbre asociados con la duración del impacto de la pandemia y se requiere capital para apoyar el crecimiento por medio del crédito, el sistema bancario en su conjunto tiene la fortaleza y capacidad para hacer frente a los retos que aún se tienen, de ahí la nueva recomendación.

"El dividendo es la principal fuente de rentabilidad de las acciones. Aunque el capital disminuye como consecuencia de la distribución de dividendos, este hecho no afecta la solvencia de una entidad cuando se han acumulado suficientes recursos propios en ejercicios anteriores", dijo la CNBV.

La autoridad financiera añadió que el Banco Central Europeo y los bancos centrales y autoridades de supervisión bancaria de diversos países han flexibilizado las restricciones inicialmente establecidas en materia de pago de dividendos.

Así, los bancos que decidan pagar a sus accionistas, en los Ejercicios de Suficiencia de Capital (ESC) para los años 2021 y 2022 deberán mostrar que la institución no estará sujeta a un plan de acción preventivo para mantener los niveles mínimos de capital regulatorio.

En tanto, las instituciones que no hayan previsto el pago de dividendos en los ESC para el año 2021, y que pretendan hacer alguna distribución durante el presente ejercicio, previamente deberán justificar el cambio de decisión "detallando el impacto en las proyecciones originalmente presentadas.

"Deberán entregar a la CNBV un informe en el que se demuestre que las reservas para riesgo crediticio, incluyendo las reservas adicionales, son suficientes para soportar las pérdidas esperadas para el año siguiente al decreto de dividendos", comentó la CNBV.