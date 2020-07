Cofece pide a gobierno incentivar competencia en venta de gasolina

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pidió a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) promover la competencia en la aplicación de las regulaciones en el mercado de las gasolinas.

En una opinión expuso que "en México no se observa competencia intensa en el mercado mayorista", porque Pemex es el principal oferente de gasolinas, ya que suministra el 87% de la gasolina que se consume en el país, que si bien es reflejo de la insuficiente infraestructura en almacenamiento y transporte, también muestra falta de incentivos. "El otorgamiento de permisos de importación no debe limitarse u obstaculizar innecesariamente. Es importante recordar que la naturaleza de un régimen de permisos no es limitar el número de estos, sino únicamente someter la participación en una actividad a ciertos requisitos de seguridad", expone la Comisión.

Agregó que el gobierno tarda en resolver las solicitudes de permisos para el expendio al público, pues existen más de 200 casos sin resolución, ya que se "duplicaron" los tiempos. "Las autorizaciones de cesión de permiso no se resuelven expeditamente, lo que dificulta la entrada de más marcas al mercado mexicano. Dado que la forma principal en que diversas marcas han concurrido en el mercado de venta al público de gasolinas es a través de la de cesión de una estación de servicio de un particular a otro que se suelen resolver", explica.

Además de que en diversos municipios las reglamentaciones locales generan obstáculos regulatorios para la instalación y operación de gasolineras. Por lo que piden eliminar todos aquellos trámites que dificulten la competencia, asegurarse que el otorgamiento de permisos de importación sea por 20 años; transparentar los procedimientos para otorgar permisos o concesiones, entre otras cosas.