Coldwell pide que lo llamen a declarar por compra de Agro Nitrogenados

El exsecretario de Energía durante el sexenio pasado, Pedro Joaquín Coldwell, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo cite a declarar por la compra de la planta Agro Nitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y con la que lo vinculan mientras estuvo al frente de la institución.

En un comunicado, Joaquín Coldwell explicó que su nombre aparece, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, relacionado con las indagatorias que realiza la FGR por la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en condiciones inservibles.

"Al respecto, le he solicitado al fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona", expresó.

El también exgobernador de Quintana Roo aseguró que es su derecho ser informado "sin demora y de manera detallada" del contenido de las investigaciones que le haga la autoridad. Añadió que es su voluntad colaborar para que la investigación se lleve a cabo de manera objetiva e imparcial.

"Cabe mencionar, que tengo más de 45 años de trayectoria pública al servicio de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel local y federal, siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta", abundó.

Por la compra de la planta Agro Nitrogenados fue detenido, en España, Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, y se lanzó una alerta para detener al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.