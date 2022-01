Comercio exterior de México alcanza cifra récord en 2021

Durante 2021 el valor de las transacciones comerciales de México con el mundo (exportaciones más importaciones) registró un repunte de 25% respecto al año anterior, con lo que llegó a casi un billón de dólares, la cifra más alta de la que se tenga registro, de acuerdo con los datos oportunos publicados por el Inegi.

Las exportaciones de mercancías sumaron durante el año pasado 494 mil 225 millones de dólares, cifra 18.5% superior a la reportada en 2020, en tanto que el valor de las importaciones ascendió a 505 mil 716 millones de dólares, lo que significó un alza anual de 32.0%. Los montos en ambos casos fueron los más altos en su historia.

Resultado de lo anterior, la balanza comercial del país cerró el año con un déficit de 11 mil 491 millones de dólares, luego de que el año pasado reportó un superávit de 34 mil 13 millones de dólares.

El crecimiento de las ventas totales al exterior en 2021 fue un reflejo del incremento anual de 16.5% de las exportaciones no petroleras que sumaron 465 mil 299 millones de dólares, y del repunte de las exportaciones petroleras de 65.4% que ascendieron a 28 mil 926 millones de dólares.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las ventas manufactureras sumaron 436 mil 76 millones de dólares, lo que significó un alza anual de 16.7%. Por su parte, el valor de las ventas al exterior del sector automotriz ascendió a 139 mil 842 millones con un aumento en el periodo de 13.8%.

Por su parte, el repunte de las compras al exterior fue resultado de incrementos anuales de 28.5% de las importaciones no petroleras al sumar 451 mil 864 millones de dólares, y de 71.5 en las petroleras con un valor de 53 mil 851 millones de dólares.

Por tipo de bien, se observaron aumentos anuales de 34.9% en las importaciones de bienes de consumo, de 32.7% en las de bienes de uso intermedio y de 21.8% en las de bienes de capital.