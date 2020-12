Comisión máxima que podrán cobrar Afores será de 0.86% en 2021

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, dijo que la junta de gobierno del organismo no aprobará ninguna propuesta de comisiones para 2021 por parte de las Afore que queden por arriba de 0.86%.

"En particular, haciendo excepción de la solicitud de comisión de PensionISSSTE, la junta de gobierno ha dispuesto que la comisión máxima para 2021 sea de 86 puntos base, dos puntos base por debajo de la comisión más baja que se autorizó para 2020", dijo el funcionario.

Al participar en la Convención Digital de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Vela comentó que ya fueron aprobadas las propuestas de comisiones de cuatro administradoras y será en los próximos días cuando se determine el promedio que se cobrará el año próximo.

"La junta de gobierno busca obtener una disminución de comisiones promedio para el sistema de alrededor de 0.80%, resultado que de acuerdo con la ley de los sistemas de ahorro para el retiro ya está prácticamente asegurado, y que representará un ahorro significativo para los trabajadores. Especialmente para los jóvenes que ya cotizan en el sistema y para las futuras generaciones.

"En 2020, las diez Afores que operan en el país cobraron una comisión promedio de 0.92%; sin embargo, las firmas Invercap, Azteca, Principal y Coppel cobraron 0.98% a sus clientes, con lo que el piso que ha puesto la Consar para 2021 representará una baja significativa para las administradoras".

En su discurso, el presidente de la Consar criticó a las Afore por ofrecer servicios deficientes a los trabajadores y mantener ingresos elevados por comisiones.

"La junta de gobierno de la Consar no va a permitir que las administradoras perciban rentas extraordinarias y mucho menos con el monto y tipo de actividad comercial que hoy llevan a cabo. No se trata de regular la actividad comercial de las administradoras, y mucho menos sus utilidades", dijo.

En ese sentido, el funcionario dijo que el regulador tampoco permitirá que el gasto de gobierno de las Afore se mantenga en niveles claramente insuficientes y contrapuestos a la responsabilidad fiduciaria que les mandata la ley de Ahorro para el Retiro.

"Sólo se destinan 5% de ingresos por comisiones a los equipos y sistemas relacionados con la inversión que realizan por cuenta de los trabajadores para obtener los mejores rendimientos sobre los ahorros. La junta de gobierno considera que este gasto es insuficiente. Los recursos dedicados a invertir en condiciones adecuadas de rendimiento y riesgo, deben fortalecerse con un expertos e infraestructura de vanguardia que permita el análisis apropiado de las inversiones que se realizan por cuenta del trabajador", añadió.