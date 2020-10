¿Cómo afecta la tasa de retención única a Pymes que venden en línea?

Los micro, pequeños y medianos empresarios así como emprendedores y artesanos que venden en línea cuya retención del ISR era menor del 2% se verán afectados al pagar una tasa única del 2.4% como aprobó la Cámara de Diputados, dijo Alehira Orozco, directora de Asuntos Públicos de Mercado Libre.

Se propuso una tasa única de retención que corresponde al 2.4% para enajenación de bienes y venta de servicios a través de plataformas, esto es para el Impuesto sobre la Renta, pero no se tomaron en cuenta ciertos aspectos, destacó Orozco en conferencia de prensa.

"Estamos completamente de acuerdo en que haya una tasa única de retención porque creemos que, de cierta forma, facilita la operación de la retención, sin embargo, una tasa como la que se está planteando del 2.4% no necesariamente es lo más positivo".

Mercado Libre envió al Senado la propuesta para contar con una tasa única que sea del 1% para el ISR.

"Para que las Pymes y los emprendedores puedan seguir encontrando en el comercio electrónico un generador de bienestar y no perder la oportunidad de dar el primer paso en el emprendimiento y al autoempleo", comentó.

Orozco explicó que en el caso de Mercado Libre, se verá afectado el 77% de los vendedores que ingresan menos de 25 mil pesos o menos de 100 mil pesos al mes, de los 2 millones de personas que usan la plataforma.

Esto se debe a que los vendedores que tenían ingresos menores de 25 mil pesos mensuales pasarán de pagar un Impuesto sobre la Renta (ISR) de 1.1% a 2.4% y los que perciben menos de 100 mil pesos pasan de 2% a 2.4%, detalló la directiva.

Orozco comentó que desde junio retienen el ISR a sus clientes así como el IVA y desde entonces hasta septiembre 25 mil vendedores se "han bajado" de la plataforma.

La directiva mencionó que una encuesta realizada en septiembre pasado demostró que siete de cada 10 ventas de las Pymes se concretaron a través del comercio electrónico y cinco de éstas fueron en Mercado Libre.