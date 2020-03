Cómo crear una rutina de home office

Al menos hasta el 30 de abril, los mexicanos que tengan la posibilidad realizarán home office o trabajo remoto.

Para lograrlo de manera adecuada se debe contar con espacios y rutinas que mejoren tu desempeño por lo que te compartimos algunos puntos clave que, de acuerdo con Herman Miller, ayudarán a que mejores tu empleo a distancia.

Asigna un espacio: busca un lugar independiente, si no cuentas con una habitación extra como estudio, puedes ocupar algún rincón que te permita tener un escritorio.

Debes tomar en cuenta que la pantalla de la computadora debe estar a la altura de los ojos, fíjala sobre un soporte o hasta libros si es necesario.

Iluminación adecuada: la regulación de la luz es clave durante el tiempo que dedicamos a nuestras actividades profesionales, mientras más luz haya mejor será tu productividad.

En el mercado existen múltiples e innovadoras tecnologías LED que son ahorradoras de energía.

Personaliza tu espacio: puedes incluir en tu escritorio un portarretratos, pues pensar en gente querida libera el estrés y reduce los pensamientos negativos, y como recomendación, el color verde te puede hacer más creativo y las plantas mejorarán tu productividad.

Rutina con horario: levántate de la cama, toma un baño y desayuna, es importante que tengas una rutina fija como si fueras a la oficina, pues mantenerte en pijama o en la cama no ayuda en tu productividad.

Home Office y no Full Office: la organización de tu agenda es relevante pues debes respetar espacios de comida y descanso. Debido a que te encuentras en casa y no tiene la interacción constante con todos los equipos de trabajo date tiempo para beber agua y caminar dentro de tu espacio.

Evita distracciones: si vives con roomies o con familiares debes instaurar límites de privacidad.