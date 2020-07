¿Cómo denunciar ante la Profeco si te estafaron en una compra por internet?

Si fuiste objeto de un engaño o posible fraude por internet, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda una serie de pasos para que te defiendas cuando no recibes el producto que compraste vía online, que van desde contactar al proveedor hasta contactar a la policía cibernética.

Para empezar recomiendan que las páginas de internet de las tiendas o aplicaciones tengan un ícono de candado cerrado, así como un Aviso de Privacidad, junto con una dirección que debe empezar en "https://", pero en caso de que no suceda así se deben tomar otras previsiones.

Si el producto no llega a tiempo debes ponerte en contacto con el proveedor e inicia el reclamo para solicitar la entrega o el reembolso del dinero, pero si no se resuelve así la reclamación, debes acercarte con Profeco vía teléfono 55 55 68 8722 o por whats app al 5580 78 04 88, 55 8078 0485 o 55 80 78 03 44 de las 9 a las 19 horas, incluso hay atención sábados y domingos.

Están también las páginas: http://telefonodelconsumidor.gob.mx o por Twitter @Profeco y vía Facebook Profeco Oficial.

Si te diste cuenta que fuiste víctima de engaño o posible fraude, la Profeco te sugiere enviar un correo electrónico a la Policía de Ciberdelincuencia Preventina policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx

En caso de que el proveedor se encuentre fuera del país consuta https://www.econsumer.gov/es#crnt

Pruebas

La Profeco pide recabar pruebas durante el momento en que realizas tus compras, como por ejemplo:

-Guarda las capturas de pantalla y demás registros de la compra que hayas hecho.

-Toma foto a la descripción del producto, precio, comprobantes de pago, confirmaciones del pedido.

-Guarda los mensajes del proveedor.

-Ten la captura de pantalla donde el proveedor te confirme el monto total a pagar en moneda nacional, costos de envío y fecha en que se comprometen a enviar.