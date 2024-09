Comparación detallada de paquetes de internet en el mercado

Uno de los servicios que se han vuelto básicos para las familias, ha sido la contratación de internet, puesto a que esta herramienta se ha vuelto fundamental ya sea para el trabajo, la escuela e incluso solo por entretenimiento.

Sin embargo, la oferta que brindan diversas compañías es muy amplia, por lo que a la hora de querer contratar este servicio se vuelve confuso o no cumple con nuestras necesidades, tanto en costo, como en funcionamiento.

Ante ello, Profeco presentó en su último número de la Revista del Consumidor una comparación de los diferentes paquetes que hay en el mercado respecto a internet fijo.

En esta comparación, Profeco analizó siete prestadores de servicios de telecomunicaciones: FastNet, Tecel, Blue Telecom, Telmex, Izzi, Megacable y Totalplay.

Cabe mencionar que cada una de las compañías ofrece diversos paquetes de internet y su costo varía de acuerdo con la velocidad y otros servicios como telefonía o televisión de paga.

Uno de los más económicos a simple vista, es el paquete Doble play - Internet y telefonía fijos de Megacable por 400 pesos con una velocidad de 100 Mbps e incluye 200 mb por 6 meses con telefonía ilimitada.

Le sigue Telmex con su paquete Single play Internet fijo por 449 pesos al mes, el cual tiene una velocidad de 150 Mbps e incluye Claro Video, 200 GB de Claro Drive, antivirus e Infinitum Mail, no obstante, requiere además gastos de instalación.

En cuanto a otras compañías, el precio de sus paquetes va desde los 519 pesos, es el caso de Totalplay. Su paquete cuenta con 200 Mbps e incluye dos mil llamadas/minutos adicionales a móviñ y de Larga Distancia Internacional (Estados Unidos y Canadá), un año de Apple Tv más Wifi Pro y Club Wifi Total Play.

Respecto a Izzi, si paquete más económico es de 610 pesos con una velocidad de 125 Mbps e inlcluye telefonía ilimitada, Vix Premium, precio de promoción de 439 pesos durante tres meses.

¿Qué tomar en cuenta a la hora de contratar un paquete de Internet?

Para contratar un servicio de internet se deben considerar varios aspectos, los cuales vayan de acuerdo con las necesidades que cubran tu estilo de vida.

Velocidad de conexión: Es importante tomar en cuenta la velocidad que brinda el paquete que ofrece la compañía, ya que es fundamental a la hora de navegar, descargar o tener diversos dispositivos conectados.

Tipo de conexión: Es importante saber si el proveedor ofrece conexión con fibra óptica, banda ancha, acceso satelital, línea telefónica, etc.

Cantidad de usuarios conectados: Si en casa el Internet será usado por varios usuarios, es importante saber si la velocidad de la conexión soporta varios dispositivos conectados a la misma vez.

Servicios extras: Considera que en algunos paquetes no solo te ofrecen el servicio de internet, sino que incluyen algunos otros como línea telefónica, televisión de paga, servicios de streaming, etc. En este caso, debes tomar en cuenta si se ajusta a tu presupuesto, siempre y cuando uses los beneficios adicionales.