¿Cómo eliminar las deudas que dejó la Navidad?

En diciembre, cerca de 80% de la población regularmente no controla sus ingresos mensuales, bonos y aguinaldos, lo que genera un desajuste económico en sus bolsillos, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Poco más de la mitad de los mexicanos (55%) solicita créditos para solventar sus necesidades económicas básicas y liquidar deudas, así lo demuestran los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Uno de los principales propósitos para empezar el año, además de ahorrar dinero, es terminar de pagar nuestras deudas. El problema es que la mayoría de las veces no sabemos por dónde empezar. No todas las deudas son malas, ni todas son prioritarias. Hay que aprender a reconocerlas y hacer un plan de liquidez", explicó Luis Madrigal, director de Coru; asimismo aseguró que es recomendable empezar por las deudas "malas", las de mayor urgencia, antiguas, elevadas o prioritarias antes adquirir nuevos compromisos financieros.



¿Hay deudas "buenas" y "malas"?

Una deuda es positiva cuando se adquiere con el fin de aumentar los ingresos o el patrimonio, ya sea el inicio o la expansión de un negocio que nos permita generar ganancias a mediano y largo plazos.

Se les conoce como deudas saludables a aquellas que traen consigo ventajas en un plazo de tiempo mayor al que lleva liquidarlas, que sean útiles para obtener un bien o servicio duradero que produzca algún valor y que los pagos de éstas no sean mayores al 30% de los ingresos mensuales correspondientes.

Los principales indicios de tener una deuda "mala" o un endeudamiento negativo son:

*Si el pago de la deuda supera 30% del ingreso mensual

*Si los pagos no se abonan a capital sino a la cobertura de intereses

*Si la deuda de un bien o servicio es perecedero o de poco valor a futuro



¿Cómo eliminar las deudas?

La plataforma de servicios financieros Coru.com desglosó una serie de consejos para saldar las deudas de manera efectiva para aquellos que hayan llegado a un nivel insostenible de las mismas.

Reestructuración de deudas. Esta opción te permite negociar las condiciones de crédito a tu favor, ya sea en el plazo o en las tasas de interés. Puedes acceder a pagos fijos, aplazar cuotas para disminuir el abono mensual pero con mayores intereses, o bien, reducir la tasa de interés acortando el plazo aunque implique abonos mensuales más grandes. Hay que definir si se prefieren pagos cómodos a un mayor costo o pagos mensualmente elevados pero con una deuda menos cara.

Con la reestructuración puedes mantener un buen perfil en tu historial crediticio.

Nota: debe solicitarse en los primeros meses de endeudamiento, pues no es viable para los bancos con clientes que cuenten con más de cinco meses de impago.

Consolidación de deuda. Todas las deudas se adjuntan en una sola, el banco traspasa el saldo a deber de varias tarjetas a un único plástico; al quedar las otras canceladas, únicamente se consideran las comisiones anuales de una sola tarjeta. Se requiere buscar la entidad financiera que ofrezca el CAT y la tasa de interés más baja para que sea beneficioso.

Nota: Es posible que aumente el monto mensual a cubrir, por lo tanto debe ponerse a consideración si se prefiere tener varias deudas pequeñas y pagarlas por separado o si para evitar confusión juntar todas las deudas en una.

No todos los bancos cuentan con esta opción y sí deja huella en el historial crediticio, lo que puede ser contraproducente.

Quita. Se recurre a la negociación con el banco o entidad financiera para reducir la deuda. Se busca llegar a un acuerdo para que el cliente rezagado obtenga un porcentaje de descuento de la deuda total. Debe existir un impago por varios meses seguidos que demuestren la imposibilidad de solventar la deuda actual.

Nota: Esta opción es la menos recomendable ya que trae consigo consecuencias negativas, dejando una marca en el historial crediticio que puede obstaculizar la solicitud futura de otro crédito.

Ninguna de estas opciones te deja exento de poseer antecedentes crediticios en caso de que existan atrasos en tu historial; sin embargo, sí aceleran el pago total de la deuda, lo que las convierte en una solución viable ya que evita que recaigas en un impago y te perjudique a largo plazo.