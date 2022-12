¿Cómo evitar que los gastos de fin de año aniquilen el aguinaldo?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El aguinaldo es una de las prestaciones más anheladas por los trabajadores mexicanos, pero entre posadas, intercambios, regalos y cenas navideñas, todos estos gastos considerables pueden acabar con los preciados recursos extra.

Con base en ello, Alberto Djemal, CEO de Klu -fintech de pagos electrónicos-, comparte algunas recomendaciones para que no pongas en peligro tu aguinaldo con los gastos de fin de año, así como para administrarlo y hacerlo rendir, pues en estas épocas está latente la tentación por adquirir todo lo que no se pudo durante los meses previos, lo que provoca que el dinero "extra" se extinga de forma rápida.

1. Compra con consciencia: Hacer una lista de lo que necesitarás para la temporada, en especial para las cenas, es crucial, dice Djemal. "Te recomendamos comparar precios e intentar adquirir todo con antelación, para evitar el ´tarjetazo´ ante el alza de precios que suele ocurrir mientras más se acercan las fechas de navidad y fin de año".

2. Paga o reduce deudas: En ocasiones el aguinaldo nos llega como caído del cielo para saldar o reducir nuestras deudas. Es recomendable que destines al menos un tercio del total de tu prestación para liquidar los adeudos más importantes, o al menos los que generan mayores intereses, sugiere Klu.

3. Inviértelo: Nunca es mal momento para hacer una inversión y multiplicar tus recursos. Existen diversas opciones para hacerlo como los Cetes, Bondes, fondos de inversión, bienes raíces, acciones y criptomonedas, entre otros. La decisión dependerá de tus intereses y de lo que consideres pueda generarte atractivas ganancias.

4. Destina una parte al ´colchón´: Prevenir es mejor que lamentar, y tener el hábito de ahorro siempre será muy valioso, pues puede traerte grandes beneficios como utilizarlo ante algún imprevisto o para que la cuesta de enero sea menos complicada. En este caso, Djemal recomienda que destines, al menos, 10% de tu aguinaldo a un fondo de ahorro para emergencias.

Según lo estipulado por la ley, el monto mínimo que debe pagarse a los trabajadores por concepto de aguinaldo es el equivalente a 15 días de salario o, si no se trabajó el año completo, la parte proporcional que corresponda.