¿Cómo identificar ofertas de empleo falsas?

Ante un escenario desalentador donde el desempleo es parte de la vida de muchos mexicanos, existen empresas fantasma que se quieren aprovechar de la situación para obtener información personal de manera ilegal en este fin de año.

EL UNIVERSAL reveló recientemente que la población desocupada en México alcanzó 2.1 millones de personas sin empleo, la cifra más alta de la que se tiene registro desde 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La web se ha posicionado como una de las vías más recurrentes para buscar trabajo, pues 81% de mexicanos buscó empleo de manera activa durante el último año, de los cuales 42% estaba desocupado, según una encuesta realizada por la Asociación de Internet. Además, su "Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México", arrojó que la búsqueda de trabajo se encuentra entre los 20 usos más frecuentes a escala nacional.

El panorama laboral en la actualidad es complicado. Por ello, hay muchas empresas fantasma que se aprovechan de la necesidad de las personas y anuncian vacantes que buscan obtener ganancias a través del cobro de capacitaciones, productos o de un supuesto empleo en sus organizaciones o bien, sacar información para comercializarla con terceros, mencionó Carlos Rendón, director general de HolaStaff.

El directivo de la app de reclutamiento móvil, advirtió que las personas interesadas en un trabajo deben saber identificar las trampas que se incrementan en temporada navideña y de fin de año, ya que hasta dos de cada 10 ofertas pueden ser fraudulentas.

¿Cómo saber si una oferta de empleo es real? Puede ser difícil identificar la diferencia, por lo que HolaStaff te da algunas recomendaciones para que no caigas en estafas si estás buscando trabajo.

Origen dudoso: Es común que las vacantes falsas circulen por redes sociales y correo electrónico. Ten en cuenta de que a pesar de ser canales utilizados por los reclutadores de la actualidad, es poco probable que el primer contacto sea a través de ellos.

Es demasiado bueno para ser verdad: Si es un excelente salario con un horario flexible y es muy bueno para ser verdad... es porque no lo es. Si la supuesta empresa se puso en contacto contigo primero y te avisan que tú eres el elegido, probablemente se trata de un engaño.

Requisitos imprecisos: En un trabajo real los requisitos son bastante específicos. Los estafadores intentan hacer que sus correos electrónicos parezcan creíbles enumerando los requisitos del empleo, pero estos suelen ser demasiado simples o imprecisos.

E-mails no profesionales: Los errores ortográficos y gramaticales son una señal de alerta para identificar una oferta falsa. Que el correo electrónico no incluya la dirección y el teléfono de la empresa tampoco es bueno.

Piden datos muy personales: Las empresas reales no piden dinero. En caso de que encuentres una oferta en la que soliciten dinero por concepto de pagos de servicios desde un gafete hasta estudios médicos, definitivamente debes salir de ahí sin aportar un solo peso.