¿Cómo puede usarse el aguinaldo para comprar una vivienda?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La vivienda es uno de los principales activos que puede tener una persona.

Sin embargo, no toda la población tiene acceso al financiamiento para adquirir una: según estimaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo un 38% de la población ocupada está afiliada al IMSS o al ISSSTE, por lo que el resto de las personas, que trabajan por su cuenta, deben recurrir a otros medios para comprar una casa.

Ante este panorama, es recomendable ahorrar el aguinaldo para la compra de una vivienda, aunque por sí solo este recurso es insuficiente, expuso Bernardo Silva, co-fundador y CEO de Smart Lending.

De acuerdo con el directivo de la hipotecaria digital, este ingreso extra, que tiene que ser de al menos una quincena por año trabajado, puede ser invertido de una manera inteligente y destinarlo a hacer pagos adelantados del crédito hipotecario cuando los intereses son más altos.

Otro de los destinos que puede tener el aguinaldo es sumarlo a lo ahorrado para dar el enganche, el cual tradicionalmente es de 20% del valor de la propiedad, así como para los gastos notariales, cuyo monto puede alcanzar hasta 7% del valor del inmueble, dependiendo de la ciudad.

Según la Condusef, alrededor del 80% de los mexicanos destina su aguinaldo a festejos, comidas y fiestas, quizá porque se percibe como dinero que es regalado y no como producto de un año de trabajo.

"Por lo anterior, es recomendable que las personas analicen cuáles son las prioridades que tienen que satisfacer y en las que pueden recurrir a su aguinaldo, pues no sólo se tiene que usar para regalos, fiestas y comidas, sino que también puede ayudar a hacerse de un patrimonio", dijo Silva.

La fecha límite para recibir el aguinaldo es el 20 de diciembre, cuyo monto mínimo debe ser de 15 días de salario por año trabajado o su parte proporcional.