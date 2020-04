¿Cómo puedes administrar el gasto familiar con tecnología?

Como consecuencia de la crisis sanitaria mundial ocasionada por el coronavirus, el bolsillo de las familias mexicanas podría sufrir repercusiones, si no es que ya se están padeciendo. Ante ello, es muy importante planificar y administrar los gastos para no resentir un fuerte impacto en la economía familiar.

Existen diversas plataformas digitales o apps móviles que permiten agilizar y organizar nuestras finanzas, puedes realizar tus pagos de manera digital además de que registran todos tus movimientos. La empresa Broxel plantea cuatro sugerencias básicas para llevar el proceso de administración a través de las herramientas tecnológicas disponibles en el mercado:

Prioriza tus gastos: Evita el pago o renta de servicios o productos que no sean de primera necesidad, puedes elaborar una lista con aquellos productos y servicios que son prioridad para descartar los demás.

Lo mismo sucede con tus compromisos financieros, realiza los pagos de tus tarjetas de crédito, autos, hipotecas o rentas para evitar endeudamientos o recargos que puedan volverse difíciles de pagar en el futuro.

Administración familiar. Estas herramientas también permiten asignar dinero a familiares o personas de confianza por medio de tarjetas adicionales cuyos recursos son administrados por el titular de la cuenta, así éste podrá cerciorarse de que los gastos sean realizados en cuestiones necesarias o limitar a un tope máximo la cantidad de dinero que podrá utilizarse en estas tarjetas.

Registro exhaustivo. Para poder ahorrar se debe tener absoluto control de lo que se gasta, para ello se recomienda anotar una lista de los gastos ya sea de manera física o de manera digital mediante una app financiera o un documento de Excel.

Recuerda que la tecnología no sólo te permite gestionar tus finanzas, sino también agilizar las compras en época de contingencia y distanciamiento social.