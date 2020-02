¿Cómo puedes adquirir un crédito hipotecario en pareja?

Si el amor ya te hizo sentar cabeza y estás pensando en adquirir una propiedad con tu persona amada a través de un crédito, el portal inmobiliario Propiedades.com ofrece la información necesaria antes de que solicites un financiamiento en pareja.

En vísperas del Día del Amor y la Amistad, el primer paso para que puedas adquirir un inmueble es informarte de todos los créditos existentes para que elijas el que más te convenga, explica Leonardo González, analista Real Estate del portal.

Una de las opciones puede ser a través de un banco o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Si alguno de los dos cotiza para el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y el otro para el Infonavit, pueden unir sus puntos si están casados.

Ya que hayan tomado en cuenta sus opciones, hagan cuentas y organicen su dinero correctamente. El analista sugiere que sitúen sus planes de vida a mediano plazo para que puedan crear una estrategia de compra que se adecúe a sus bolsillos.

De acuerdo con Leonardo González, la ventaja de recurrir a créditos hipotecarios para la compra de una vivienda es que se tiene la oportunidad de considerar inmuebles más grandes, con mejores ubicaciones y con mayor valor.

¿Necesito estar casado?

Hay bancos que ponen ciertas restricciones, explica Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil.

"Por ejemplo, las parejas del mismo sexo, sí tienen que estar casadas. También, cuando se trata de concubinos, hay bancos que les piden que comprueben que llevan cierto número de años juntos o que tienen un hijo en común".

No obstante, existe un programa del Infonavit Unamos Créditos, en el que dos personas sin necesidad de tener lazos jurídicamente pueden unir sus créditos; esto incluye a padres con hijos, entre hermanos, amigos, parejas del mismo sexo o que viven en unión libre siempre y cuando tengan al menos dos años de relación laboral ininterrumpida cotizando en Infonavit. El programa por ahora sólo incluye a dos personas, aclaró Federico Sobrino, consejero del Instituto de Administradores de Inmuebles, pero la idea es expandirlo hasta cinco.

Sobrino también señala que en caso de que se quiera vender la propiedad, debe existir un consentimiento por parte de todos los involucrados. De igual forma, al no existir ningún vínculo ante la ley, es preciso alertar sobre los posibles problemas que puedan darse ante el instituto: morosidad, abandono e invasión de vivienda.

Si se presentara un fallecimiento de alguna de las partes, ya sea que se haya solicitado un crédito bancario o del Infonavit, al momento de contratarlo se adquiere un seguro de vida; que determina que en caso de muerte, la deuda de la persona finada se liquida.

¿Qué pasa con el buró de crédito?

"Si el crédito va a ser de las dos personas, el otorgante de crédito va a solicitar la autorización de los interesados para poder ver el Reporte de Crédito Especial de ambos. Esto es porque serán co-dueños y corresponsables del pago", explica Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito al portal inmobiliario.

También advierte que es indispensable tener un historial crediticio atractivo y sin deudas para no afectar la capacidad del crédito.

Recomendaciones

El socio director de Coldwell Banker Urbana, Eric O' Farrill, alerta que para que no exista problemas de ningún tipo y todo salga bien, ambas partes deben estar conscientes del compromiso que están a punto de contraer y, por consiguiente, hacer los pagos en tiempo y forma.

Federico Sobrino también sugiere que en cualquier tipo de crédito se den enganches altos para tener mensualidades bajas. Para Leonardo González, esto va entre 10 o 15%, contratando el crédito a 10 o 15 años, en pesos y con tasas de intereses fijas.