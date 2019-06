Comprar casa e invertir en educación, aspiración de millennials

Una cuarta parte de la población de América Latina es millennial y representa el 24% del gasto total de bienes de consumo de rápido movimiento (Fast Moving Consumer Goods o FMCG, por sus siglas en inglés), lo cual equivale a 30 mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio elaborado por la firma Kantar.

"Es una de las generaciones que ha madurado y que le gusta estar conectada todo el tiempo; nueve de cada 10 usan un celular, 5% más que el promedio, y se conectan a las redes sociales varias veces al día, siendo Facebook, Instagram y YouTube los canales más populares", explica Marina Caccavari, gerente regional de Kantar.

Los millennials usan con mayor frecuencia el internet para escuchar y descargar música, pero también visitan los sitios web de las marcas y buscan información sobre los productos para conocer sus características con el objetivo de encontrar cuál de estos le ofrece una experiencia de marca que se adapte a sus necesidades.

"No responden a un enfoque único para todos. Esto conlleva un mayor nivel de asistencia, por ejemplo, los servicios de entrega en línea han sido los que mejor se han adaptado a esta generación", añadió.

La familia es importante para los millennials y en Latinoamérica la mayoría de ellos ya tiene niños pequeños.

"Ocho de cada 10 hogares tienen hijos, en comparación con seis de cada 10 a nivel global", indicó el estudio.

La mitad de estas familias tienen dos o más pequeños, siendo éstos y las responsabilidades que los acompañan, lo que impulsa las preocupaciones, prioridades, además de sus decisiones de compra.

"Es importante resaltar que dos tercios de los hogares milenarios son familias de bajos ingresos, en comparación con el 56% en todos los grupos demográficos", comentó Fabián Ghirardelly, directivo de Kantar México.

Para el especialista, la mitad de los millennials se las arreglan con un sólo ingreso, ya que el 50% de las amas de casa milenarias no realizan trabajo fuera del hogar, y esto es aún más alto en Argentina, Brasil y México.

"Del 50% de las madres de familia que tienen un trabajo remunerado, sólo el 27% trabaja de tiempo completo", precisó.

Preferencias

Para los millennials, las principales aspiraciones son comprar una casa e invertir en la educación de sus hijos.

"La forma de lograr esto y lidiar con las presiones, es ir menos a comer a los restaurantes, así como ordenar poca comida para llevar, por lo que están eligiendo cocinar en casa para ahorrar dinero y llevar los almuerzos preparados al trabajo", indicó el estudio.

En la investigación se identificó que las familias de altos ingresos representan el 34% de la población milenaria en Latinoamérica y tienden a tener hogares más pequeños, de una o dos personas, y tienen menos probabilidades de tener hijos.

"En el caso contrario, de bajos ingresos, comprenden el 66% del total del grupo milenario. Sus familias son más grandes, con dos o más niños menores de cinco años. Es más probable que sólo tengan un padre trabajando, 58%, frente al 37%, además el 58% de estos hogares la mujer no tiene un trabajo remunerado", detalló.