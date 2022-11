Computadoras y laptops, productos más vendidos en El Buen Fin

A-AA+

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, recordó que hoy es el cuarto y último día del Buen Fin, dio cifras sobre su desarrollo durante el fin de semana y señaló que las computadoras y laptops son los productos que más se han vendido.

Detalló que lo que más se ha vendido en el Buen Fin han sido las computadoras y laptops, que el año pasado fue el 4% de las ventas, y este año subió a 30%. "Muchas personas, familias mexicanas están comprando laptops y computadoras, un buen equipamiento para la familia".

Explicó que 14% está comprando ropa y calzado, "están haciendo compras razonadas, eso es algo que siempre necesitamos".

Refirió que el año pasado, 182 mil 466 personas consultaron a la Profeco en el "Quién es quién en los precios", y este año, hasta ayer a las 19:00 horas, 213 mil 319 lo consultaron, "más gente se está empoderando con información antes de salir a comprar".

"Otorgamos 6 mil 897 asesorías telefónicas, y tuvimos 330 reclamos, mucho menos que el año pasado, 88% de esas reclamaciones ya han sido conciliadas, no han tenido que formularse quejas formales", afirmó.

Empresas con más quejas

Además, dijo que Grupo Walmart es el que más quejas ha recibido, "pero está conciliando el 100% de los casos"; y en segundo lugar está Hewlett-Packard que tiene 26% de las quejas.

"Sacaron una computadora en una oferta que mandaron por internet a mil 069 pesos, y luego se rajaron, empezaron a decir que dijo mi mamá que siempre no, y que cancelaban la venta, y pues no se puede, tienen que devolverles el dinero, más 20%, o cumplirles la oferta que ellos voluntariamente presentaron al mercado", refirió.

Y detalló que Sears es la cadena que tiene las mejores ofertas en todo el país. "Particularmente en pantallas, en la Paz, con una ahorro de 27 mil pesos; una pantalla en Monterrey, con un ahorro de 25 mil pesos; y en la Ciudad de México, un centro de lavado Mabe con un ahorro de 20 mil pesos", explicó.

Ciudades con más venta en El Buen Fin

Dijo que 52% de las familias mexicanas en las zonas urbanas han participado en este Buen Fin, comprando computadoras y ropa y calzado.

"Se han vendido bastantes playeras del mundial, 71% de los que participaron en el Buen Fin han comprado un recuerdo del Mundial, sobre todo playeras y pantallas para ver el Mundial",

El gasto promedio de El Buen Fin está en ocho mil pesos, "más de la mitad gastaron entre dos mil 500 y 10 mil pesos". Las ciudades en donde más movimiento económico ha habido son: la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, León, Culiacán y Morelia. Y las ciudades con menores ventas son: Tijuana, Reynosa y Pachuca.