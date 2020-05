Comunidad científica se pronuncia contra iniciativa de fideicomisos

Investigadores de diferentes disciplinas y diversas instituciones señalaron que si prospera la iniciativa de Morena que propone la eliminación de fideicomisos, habrá daños en el sector científico y por lo tanto, en el desarrollo del país.

"De concretarse esta iniciativa, los resultados serían desastrosos para el funcionamiento de la ciencia en México y para el desarrollo del país en el futuro cercano. No solamente entrañarían una reducción sin precedentes de recursos para la investigación, sino también un periodo de inestabilidad en su asignación, en lo que se diseña una estructura funcional adecuada, transparente y equitativa", expresó la comunidad científica a través de una carta.

En la misiva enviada a las Cámaras de Diputados y Senadores los investigadores también señalaron que al extinguirse los fideicomisos, habría "efectos negativos" en el funcionamiento de los 26 Centros Públicos de Investigación, entre los que se encuentran el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Mora, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq).

"Muchos de ellos requieren de fideicomisos para asegurar su completa operación, cumplir con sus compromisos laborales y apoyar a estudiantes de todos los niveles para realizar estancias de investigación. Por ello, extinguirlos o concentrarlos en uno o más fondos administrados directamente por el Conacyt entorpecería la dinámica de investigación que se lleva a cabo en cada uno de estos centros", indicaron. El pasado miércoles 20 la diputada Dolores Padierna presentó en la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa que propone la eliminación de 44 fideicomisos en el país, entre ellos los de ciencia, con el objetivo de que el gobierno federal tuviera recursos para "hacer frente a la pandemia del Covid-19".

Dos días después el diputado Mario Delgado declaró que habían decidido congelar el proyecto, para abrir un diálogo con algunas dependencias del gobierno federal, así como con diversos sectores involucrados en la extinción de los fideicomisos. Los científicos dijeron que "saludaban" la decisión de congelar la iniciativa e hicieron un llamado para que el grupo parlamentario de Morena "en un acto de congruencia, retire una iniciativa que dañará a la ciencia mexicana. De no ocurrir el retiro de la iniciativa, hacemos un respetuoso llamado a los integrantes de la H. Cámara de Diputados a someter esta iniciativa a un proceso de parlamento abierto que —tras un análisis razonado y fundamentado sobre sus efectos negativos para la ciencia— debería de culminar con un voto en contra de su aprobación".

Esta misiva fue firmada por cientos de científicos mexicanos, entre ellos Antonio Lazcano, José Antonio de la Peña, Néstor García Canclini, Carlos Marichal, Jean Meyer, Eduardo Matos Moctezuma, Raúl Rojas, Leonardo López Luján, Gabriela Dutrénit, Laura Filloy, Alma Maldonado, Julia Tagüeña, David Romero y Carlos Coello, por mencionar algunos. Además describir las repercusiones que habría si prospera la iniciativa, los investigadores también externaron su asombro pues dijeron que la propuesta era "contradictoria" con lo dicho por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

"En su comunicado del pasado 15 de abril, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, incluyendo a Morena, señalaron que: 'nos pronunciamos porque la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de la Función Pública y a las demás instancias competentes garanticen los recursos para Ciencia y Tecnología, y a la vez se cumpla el objetivo de eficiencia y eficacia de los mismos. El quehacer científico tiene una planeación y un ejercicio de gasto con especialización y sus resultados no siempre son inmediatos, sin embargo, la formación de científicos y tecnólogos, así como el desarrollo de soluciones especializadas son indispensables no sólo al enfrentar crisis como la que vivimos actualmente, sino al hacer frente a otras problemáticas que se han agudizado'".