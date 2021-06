Con Herrera, autonomía de Banxico seguirá: Moody´s

Una vez que se cumpla el proceso de ley, la llegada de Arturo Herrera como gobernador de Banco de México no representa un riesgo para la autonomía de la institución, consideró Moody´s.

"Incluso con Herrera como gobernador, esperamos que el banco mantenga su autonomía, un factor importante que respalda la credibilidad y eficacia de la política monetaria y fortaleza clave del perfil crediticio de México.

"Los comentarios recientes de Herrera sobre la política monetaria apuntan a una postura política un tanto moderada, ya que ha declarado públicamente que la tasa de política no necesita aumentar en el corto plazo a pesar de las crecientes presiones inflacionarias", dijo la calificadora.

Descarta cambios en políticas macro

En un comentario sobre los nombramientos anunciados la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, y Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado al resultado de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, Moody´s explicó que es improbable que los ajustes en puestos económicos clave conduzcan a un cambio material en las políticas macro de la actual administración.

"Aunque Ramírez de la O puede adoptar una postura más independiente en su gestión de los asuntos económicos y fiscales en relación con Herrera, esperamos que se mantenga la postura de austeridad fiscal que ha caracterizado a la administración. Tendrá que navegar por un congreso en el que la oposición tiene una presencia mayor a partir de septiembre", añadió.

Explicó que si bien la coalición gobernante perdió su súper mayoría de dos tercios, mantuvo una mayoría simple, con lo que podrá controlar la agenda legislativa y cumplir con sus objetivos de política clave, incluido su apoyo a Pemex, cambios en los programas sociales, así como aprobar el presupuesto para 2022.

"La pérdida de una mayoría absoluta; sin embargo, disminuye el riesgo de cambios constitucionales radicales, especialmente los que atañen al sector energético", añadió Moody´s.

Reforma fiscal

La empresa calificadora añadió que adicional al diseño del presupuesto 2022, un papel clave que tendrá Ramírez de la O es el enfoque del gobierno federal en una posible reforma fiscal.

"Esperamos que cualquier reforma sea incremental y no transformadora, es decir, se centrará más en cuestiones administrativas que en cambiar la estructura del sistema tributario y, por lo tanto, limitará el tamaño de los ingresos adicionales", agregó.