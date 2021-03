Con vacunación, sector servicios se recuperará plenamente: Hacienda

A pesar de que el rebote de la economía ha sido importante, todavía hay sectores que no se recuperan plenamente como la hotelería y entretenimiento, que lo lograrán conforme avance el proceso de vacunación, estableció la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Esperamos que estos impactos se diluyan en turismo nacional y con esto de la vacunación; la ocupación hotelera ha tenido una recuperación a la mitad, pero es una parte del sector servicios que todavía falta por recuperarse, y esperemos que con la campaña de vacunación pueda empezar a mejorar", dijo director general de Análisis Macroeconómico, Rodrigo Mariscal.

Durante su participación en la sesión tres de la Cátedra SHCP organizada por la facultad de Economía de la UNAM, confirmó el interés para proponer cambios a la regla fiscal que en el margen permitan una política contracíclica para poder responder en episodios de crisis.

Al hablar de la elaboración de los Criterios Generales de Política Económica, perspectivas económicas y fiscales de mediano plazo, destacó que la recesión por la pandemia causada por Covid-19 fue diferente.

"Esta recesión fue muy particular, fue una de las caídas más fuertes que hemos visto desde 1933 en México, sin embargo, también el rebote ha sido rápido", señaló.

Hizo ver que el contexto de la caída importa mucho porque no hubo una crisis financiera, un problema o desequilibrio económico interno que pueda sugerir que el impacto económico va a ser duradero.

Aseguró que tenemos un entorno macroeconómico en general con un panorama bastante estable, y equilibrios fundamentales buenos.

--La recuperación

Mencionó que por lo general los mercados accionarios se adelantan y ahora los emergentes y de economías avanzadas, no sólo se están recuperando, sino que hasta registran ganancias por arriba del cierre del año pasado.

En tanto, el petróleo después de haber caído bastante, a febrero ya está a los mismos niveles en que se encontraba en enero de 2020, apuntó.

Otras materias primas, agregó, doblaron su precio y eso responde a una recuperación rápida y elevada de la economía global que se refleja en las expectativas económicas más aceleradas.

"Todo el choque que vimos en el 2020, se fue revirtiendo de manera más rápida", reiteró.

Defendió la actuación de México frente al shock económico provocado por la pandemia.

"México su estrategia fue mucho más conservadora a la hora de emitir deuda; creemos que fue la estrategia correcta", enfatizó.