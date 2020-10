Concamin difiere de visión gubernamental sobre Pemex y CFE

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, expuso que no coinciden con el gobierno en la visión de cómo fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa, durante la Reunión Anual de Industriales y el Industrial Transformation Mexico de la Hannover Messe, el líder industrial afirmó que la diferencia principal está en cómo pueden participar los inversionistas nacionales y extranjeros.

Horas después de que el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, mencionara que aunque los objetivos de fortalecer al sector energético coinciden "algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien", Cervantes aclaró que el problema está en si aceptan o no inversiones.

"Todo mundo queremos que tengamos instituciones de gobierno fuerte y nosotros somos los primeros porque Pemex y CFE también son empleadores, pero a lo mejor donde no hay entendimiento es en el cómo. Hay inversiones extranjeras, hay inversiones nacionales y ahí es donde a lo mejor estamos hablando de conceptos diferentes", expresó el líder de la Concamin.

Agregó que hace falta más diálogo con el gobierno en torno a los planes de inversión porque "hemos estado muy pendientes, dándole seguimiento al pliego petitorio a la parte legal; a lo mejor hace falta diálogo porque de repente nos enteramos por los medios de comunicación que ya se dio una cosa o ya se dio otra".

Además, sumó el cambio de reglas que hay en el sector energético y que afecta las inversiones.