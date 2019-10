Condonan 5 mil mdp a 9 firmas favorecidas por Pemex

Al menos nueve de las 21 empresas favorecidas por contratos de Pemex Exploración y Producción (PEP) cuando su titular era Carlos Morales Gil —señalado por supuestamente pedir sobornos para asignar convenios de la petrolera— obtuvieron condonaciones de impuestos por más de 5 mil 564 millones 205 mil pesos.

Las empresas beneficiadas fiscalmente son ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V.; Demar Instaladora y Constructor S.A. de C.V.; Servicios Marítimos de Campeche S.A. de C.V.; Mantenimiento Marino de México S. de R.L. de C.V.; Hoc Offshore S. de R.L. de C.V.; Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V.; Constructora Subacuática Diavaz S.A. de C.V.; Servicios Múltiples de Burgos S.A. de C.V., y Saipem S.A. de C.V.

Lo anterior, según datos obtenidos con base en la información revelada por la organización Fundar, la cual, a través de un litigio, hizo posible la publicación de los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los privilegios fiscales conseguidos por personas físicas y morales de 2007 al 1 de octubre de 2019.

EL UNIVERSAL reveló el pasado 16 de octubre que las 21 empresas formaban parte de un grupo de 600 proveedores y contratistas de PEP y concentraron 50% del gasto que realizó Petróleos Mexicanos (Pemex) en construcción y mantenimiento.

Beneficiados. ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V. es filial del conglomerado Empresas ICA S.A. de C.V., a la cual le condonaron un total de 4 mil 968 millones 608 mil 152 pesos. Cabe señalar que dentro de las bases no hay desglose del monto preciso de la subsidiaria, debido a que la quita de impuestos entró en un segmento concentrado por "concurso mercantil", información confirmada por Fundar.

Otras de las empresas con las cifras más altas fueron Servicios Marítimos de Campeche S.A. de C.V., a la que le perdonaron pagar 333 millones 531 mil 925 pesos en dos ocasiones, entre 2007 a 2016, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y las reglas de resolución miscelánea fiscal.

A la compañía Demar Instaladora y Constructora S.A. de C.V. le condonaron 215 millones 77 mil 409 pesos en tres ocasiones durante 2007 a 2015, por cumplir con los requisitos del artículo 74 del Código Fiscal y el tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2013.

Mantenimiento Marino de México S. de R.L. de C.V. fue favorecida por 15 millones 762 mil 998 pesos, también por el artículo 74 del mismo código entre 2007 y 2015; a Hoc Offshore, por 13 millones 707 mil 218 pesos en 2016, al cumplir con esa normatividad.

En el caso Constructora Subacuática Diavaz S.A. de C.V., en septiembre de 2018 tuvo una condonación por 10 millones 402 mil 945 pesos, mientras que Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V., una quita por 7 millones 115 mil 311 pesos, en agosto de 2018.

La empresa Servicios Múltiples de Burgos S.A. de C.V. aparece en las bases de condonaciones de 2015, y Saipem S.A. de C.V., en 2019; no obstante, no se revelaron los montos de sus beneficios fiscales.

Es relevante aclarar que las condonaciones de impuestos son un procedimiento permitido por ley por dos razones: se aplica para apoyar económicamente a las personas y para buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen.

A las nueve empresas ubicadas dentro de las 21 firmas que concentraron los contratos cuando Morales Gil era titular de PEP se le condonaron los impuestos por alguno de los motivos mencionados; sin embargo, en el primer caso los beneficios fiscales se otorgan sólo cuando ocurre un desastre natural, mientras que el segundo escenario se aplica el beneficio para que el gobierno recupere una parte del adeudo.

Datos pendientes. Aún falta información por revelar sobre las condonaciones de empresas de diversos sectores, pues el SAT publicó los datos del periodo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015 y Fundar obtuvo los complementarios hasta el pasado 1 de octubre, pero se omitió la cifra condonada de algunos beneficiarios en las listas que consiguió la organización.

Asimismo, faltan por revelar los montos y nombres de otros 201 contribuyentes que durante el periodo de 2007 a 2015 obtuvieron beneficios por una cifra total de 101 mil 443 millones de pesos, ya que recurrieron al amparo para evitar que se conociera su identidad.

El Gran Diario de México publicó el pasado 16 de octubre que uno de los exfuncionarios de la petrolera mencionados en la investigación sobre los sobornos para otorgar contratos —Carlos Morales Gil, exdirector de Pemex Exploración y Producción— participó activamente en los esquemas de contratación de la subsidiaria de Pemex.

De acuerdo con información de la empresa petrolera, Morales Gil tenía acceso a la información de al menos 600 de los grandes proveedores y contratistas de PEP. Aproximadamente 21 de esas empresas concentraron 50% del gasto que realizó Pemex en construcción y mantenimiento.

Durante el periodo de 2010 a febrero de 2014, cuando renuncia, Morales fue responsable de una derrama económica entre empresas constructoras y proveedores por un billón 133 mil millones de pesos, vía contratos de mantenimiento, explotación y exploración, de acuerdo con los registros del Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (Sinppep) y de la entonces Subdirección de Planeación y Evaluación de la subsidiaria.

En 2014 dejó formalizados mil 54 contratos que comprometían recursos de Pemex por 301 mil 312 millones de pesos y mil 531 contratos vigentes, entre convencionales e integrales, a los que todavía tendrían que saldarse 643 mil 379 millones de pesos en los siguientes años.