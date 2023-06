Conoce las funciones ocultas de tu Smart TV

A-AA+

¿Sabías que tu televisión inteligente puede hacer más cosas además de reproducir los canales de televisión abierta y tener acceso a plataformas de streaming con previo pago? En Techbit te contaremos acerca de las funciones ocultas de tu Smart TV para que le saques el mayor provecho.

De acuerdo con datos del INEGI en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, un total de 33.4 millones de hogares mexicanos cuentan con un televisor en sus casas. Dichas cifras representan un 91.2% del total de hogares en el país.

Así pues, es clara la inclinación que tenemos en México para gozar de entretenimiento frente a un televisor. Por eso es casi imposible imaginar una casa donde no se cuente con al menos uno, donde toda la familia se reúna a ver alguna película o serie.

Actualmente, las televisiones revolucionaron con la implementación de nuevas tecnologías, apareciendo así las Smart TV que son pantallas inteligentes que no solo reproducen canales de programación abierta, sino también tienen otras cualidades específicas.

Funciones ocultas de las Smart TV

¿Realmente crees que sabes todas las funciones que tiene tu televisor? Cada vez son más las empresas que anuncian nuevas funciones de las pantallas inteligentes, como el caso de Samsung, LG, Philips o Sony. En sus blogs o sitios web mencionan algunos de los usos más asombrosos que sobresalen en los televisores. Estos son:

Cuadro de arte

Con las nuevas implementaciones tecnológicas en los televisores, hay una opción de colocar una pantalla dentro de los muros y reproducir una galería virtual de más de 1200 obras. Así podrás decorar tu casa y agregar un valor distinto a su estilo, además de agregar tus pinturas favoritas en la pantalla.

Control para todo

¿Te ha pasado que se te pierde el control del televisor, de tu radio u otro dispositivo electrónico? Con las funciones ocultas de tu Smart TV, tendrás el comando total desde uno solo, además de asistente de voz. La solución de un control remoto universal es ideal para quienes suelen ser despistados u olvidar son facilidad dónde dejan algunos objetos.

Asistente virtual

Alexa no es la única asistente virtual activada con voz. Algunos televisores de estas y otras compañías también tienen acceso a un asistente virtual que puede guiarlos desde dudas técnicas de la pantalla, así como ayudarte a organizar los comandos o acceder a algunos sitios sin necesidad de agarrar el control.

Conectividad

Las pantallas inteligentes de ahora son compatibles con otros dispositivos electrónicos, de tal manera que si quieres conectar otros dispositivos a ellas es posible. Algunos de estos son: tablets, Smartphones y PC's, todo desde un proceso inalámbrico.

Si tú estás inclinado a otra marca, sin problema podrás hacer uso de opciones similares a las antes mencionadas y ¿por qué no?, descubrir otras que podrían ser muy interesantes. ¿Qué otra actividad has descubierto con tu televisor inteligente?