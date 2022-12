Conoce los mejores consejos para hacer rendir tu aguinaldo 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El aguinaldo es una prestación a nivel nacional que reciben los trabajadores de manera anual por sus servicios prestados durante un año de trabajo, este beneficio se debe recibir antes del 20 de diciembre, como lo estipula desde 1970 la Ley Federal del Trabajo.

Derivado de que en próximos días las y los potosinos trabajadores recibirán su aguinaldo, el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizó diversas recomendaciones para poder hacer un buen uso de esta prestación anual este 2022 y comenzar de mejor manera el 2023.

"Es muy importante planear y pensar muy bien el destino del aguinaldo, sobre todo para este año 2022, en donde se ha tenido inflación", precisó.

Para este año, Méndez Ferrer recomendó a la sociedad potosina que frente a la alta inflación que se vive, en donde el dinero rinde menos que en otros años, lo ideal es destinar entre un 30 y un 35 por ciento del dinero recibido por aguinaldo para el pago de deudas y otro porcentaje para el ahorro.

Destacó que para poder tener un alivio financiero a principios del 2023 y no sufrir con la cuesta de enero, es decir, el incremento de precios a principios del nuevo año, así como el cumulo de deudas por las fiestas decembrina, se debe destinar entre un 15 % y un 20 % del aguinaldo para un imprevisto en el hogar o accidentes, y el porcentaje restante para compras personales.

"Se trabaja todo el año para poder hacerse acreedor al aguinaldo y por esta razón es imperativo cuidarlo y no derrocharlo, para poder iniciar el siguiente año sin problemas económicos", precisó.

Finalmente, hizo un llamado a las y los potosinos a no realizar o dejarse llevar por gastos que no sean esenciales en estas fechas decembrina, para poder tener unas finanzas personales más limpias y comenzar sin más deudas el próximo año.