Contadores advierten criminalización por nuevas normas fiscales

Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que en Paquete Económico 2022 contempla modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que criminaliza la labor de los contadores públicos dedicados a labores de auditoría.

Durante el Parlamento abierto en la materia, organizado por la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, la especialista explicó que la reforma al artículo 52, fracción II del mencionado Código, establece una nueva obligación para que el contador auditor informe a las autoridades cuando un contribuyente incumpla con sus obligaciones o realice algún tipo de delito fiscal, y quienes no lo hagan serán sancionados con la suspensión por tres años y hasta prisión de tres a seis años.

"Consideramos que puede afectarnos mucho, estamos preocupados, imponer una responsabilidad penal al auditor por los delitos fiscales que cometan otros no es aceptable", aseveró.

José Rodrigo Torres Méndez, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), sostuvo que la nueva norma "criminaliza esta profesión".

"Además, la aplicación de estas normas pueden realizar el análisis segmentado y no total, entonces no puede criminalizarse por este hecho", aseveró.

Otros puntos que buscan revertir los contadores, insistió Diamantina Perales, es la evaluación a los auditores, "que debe de estar bajo las normas internacionales de auditoría, tomando en cuenta que tampoco tenemos la especialización para llevar a cabo revisión en aduanas como establece esta reforma del código".

Por último, detalló que el código fiscal que se pretende aprobar, establece que el plazo para presentar los dictámenes será antes del 15 de mayo, cuando anteriormente era el 15 de julio; 2es un plazo muy corto que se debe ampliar".

La especialista explicó que antes de la reforma de 2014, los contadores realizaban aproximadamente 80 mil dictámenes anuales, y se recaudaban aproximadamente 19 mil millones de pesos a través del dictamen fiscal, sin embargo, después de 2014 se presentan en promedio aproximadamente 16 mil: "Pasamos de 80 mil a 16 mil porque el dictamen se volvió voluntario", por lo que celebró que la nueva reforma devuelva la obligatoriedad de las auditorías.