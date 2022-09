Contadores presentan propuesta de reforma fiscal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Sin incluir el IVA generalizado ni otros cambios con fines recaudatorios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presentó su propuesta de reforma fiscal para que sea considerada en las negociaciones del paquete económico 2023 en el Congreso de la Unión.

"No incluimos nada en la propuesta en torno al IVA generalizado, porque dada la inflación de los últimos dos, tres años, consideramos que no era tan prudente plantearlo", dijo el presidente de la Comisión Fiscal del IMCP, José Luis Gallegos.

En conferencia de prensa virtual, explicó que generalizar este gravamen significa poner una tasa "pareja" para toda la enajenación e importación de bienes y servicios.

Lo anterior no sería conveniente frente a una inflación que ha sido muy alta, expuso.

Indicó que hay muchos sectores de la economía que actualmente utilizan la mayor parte del recurso que ganan para adquirir artículos de alimentación, los cuales están a tasa 0%; gravarlos con el IVA para esas personas de bajos recursos implicaría que compren menos esos productos de primera necesidad, advirtió.

Aunque tampoco propusieron nada en torno a la prisión preventiva oficiosa, Gallegos opinó que una persona debería enfrentar un proceso judicial estando en libertad, siempre y cuando no exista el riesgo de fuga o se escape de la aplicación de la justicia.

Sólo por excepción, agregó, pudiera establecerse el proceso legal estando privado de la libertad.

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda dijo que la propuesta del gremio plantea cambios que fomenten la inversión y la generación de empleos para que la recaudación de impuestos aumente con base al crecimiento de la economía.

Por esa razón están poniendo a consideración de los diputados y senadores, modificaciones para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Código Fiscal de la Federación.

"No generará mayor recaudación, pero sí una mayor confianza y certeza jurídica a los contribuyentes", afirmó Grajeda.

Entre estas propuestas, el presidente de la Comisión de Análisis Económico, Ernesto O´Farril, mencionó la de incrementar el monto máximo de la deducibilidad de autos, porque está desactualizada, lo que no favorece la compra de autos nuevos, pero sí le daría a ganar más al fisco de aceptar el cambio.

Otra va encaminada a permitir la deducibilidad en la compra de medicinas en farmacias, ya que actualmente sólo se permite deducir como gasto personal cuando el contribuyente esté hospitalizado y el pago de la consulta médica.